Iran posvaril Trumpa pred »zgodovinskim obžalovanjem«

Teheran – »Če bo Amerika zapustila jedrski dogovor, bo to pomenilo zgodovinsko obžalovanje zanjo,« je v sobotnem televizijskem nagovoru dejal Rouhani in opozoril, da ima Iran »načrt, s katerim bo odgovoril na vsako odločitev, ki jo utegne sprejeti Trump.«



Trump je jedrski dogovor iz leta 2015 med Iranom, ZDA, Kitajsko, Rusijo, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo označil za »norost«. Dogovor predvideva, da bo Iran omejil svoj jedrski program v zameno pa se sankcije proti islamski državi umaknejo.



Francija, Velika Britanija in Nemčija so skušale prepričati Trumpa, da je dogovo najboljši način, kako Iranu preprečiti razvitje jedrskega orožja. Rok, do katerega se mora Trumpo odločiti, ali se bodo ZDA umaknile iz sporazuma, je 12. maj. Tajni jedrski program?

Iran vztrajno ponavlja, da je njegov jedrski program miroljuben in da se o jedrskem dogovoru ne da več pogajati, je pa Izrael prejšnji teden razkril tajne jedrske dosejej, ki naj bi dokazovali, da Iran vodi tajni jedrski program. Teheran je izraelskega premierja benjamina Netanjahuja označil za lažnjivca. Dokumenti, ki jih je pokazal Izrael, pa naj bi bili le skupaj zbrane stare domneve, ki jih je že preiskala Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).



Novi ameriški zunanji minister Mike Pompeo je dokumente označil za avtentične in dejal, da dokazujejo, kako je bil jedrski dogovor »zgrajen na lažeh«.