»Kazen« za posilstvo: 625 evrov in sto trebušnjakov

New Delhi - Kljub zaostritvi zakonov se v Indiji še naprej spopadajo s krutim spolnim nasiljem. V nedavnem primeru je najmanj 15 moških ugrabilo 16-letnico in jo posililo, ko so se njeni starši pritožili vaškemu svetu, pa so jo še živo sežgali. Policija je 14 moških že aretirala, glavni osumljenec pa je še na begu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Moški so v četrtek ugrabili 16-letnico, ko so bili njeni starši na poroki, in jo posilili v bližnjem gozdu v zvezni državi Jharkhand. Ko se je družina pritožila vaškemu svetu, je ta moškim v petek ukazal, da morajo plačati denarno kazen v višini 50.000 rupij (625 evrov) in narediti 100 trebušnjakov.



Kazen je moške razburila in so dekle najprej pretepli, nato pa jo živo sežgali, je sporočila lokalna policija.



Vodja zvezne države Raghubar Das je dejal, da je šokiran nad »krutim incidentom« in pozval k ostrejši zakonodaji.



Leta 2016 so v Indiji prijavili okoli 40.000 posilstev, še več pa jih je verjetno ostali neprijavljenih zaradi stigme, še poroča AFP.