Kim Džong Un: »Jedrskih in raketnih preizkusov ne potrebujem več«

Najboljša pot je normalizacija odnosov

Države so zadovoljne in tudi zadržane ob napovedi Pjongjanga

Rusija: Priložnost za zmanjšanje napetosti

Zadržana Japonska

New York - Severnokorejski državni mediji poročajo, da se je vodjaodločil, da več ne potrebuje jedrskih ali raketnih preizkusov, kar je dober obet za morebiten uspeh srečanja med Kimom in predsednikom ZDA, ki je predviden za začetek junija na za zdaj še nedoločenem kraju.»Po dokazano dokončanem jedrskem programu sedaj več ne potrebujemo jedrskih testov, testov raket srednjega in dolgega dosega, območje za jedrske preizkuse na severu pa je prav tako končalo svojo misijo,« je po poročanju državne agencije KCNA, ki ga prenaša ameriška televizija CNN, sporočil Kim.Med prvimi se je na novico s tvitom odzval Trump: »Severna Koreja je pristala v prekinitev vseh jedrskih preizkusov in zaprla veliko testno lokacijo. To je zelo dobra novica za Severno Korejo in za svet - velik napredek! Veselim se najinega vrha«.CNN poroča, da naj bi se Kim odločil popolnoma spremeniti smer svoje države in se bo sedaj posvetil gospodarskemu razvoju. Ob tem naj bi verjel, da je najboljša pot naprej normalizacija odnosov z drugimi državami. »Prioriteta bo dramatično izboljšanje življenja ljudi in razvoj trdne socialistične ekonomije,« poroča KCNA.Napoved konca testov je sicer dobrodošla, vendar pa so ZDA skupaj z regionalnimi zaveznicami doslej zahtevale jedrsko razorožitev. KCNA namreč poroča, da je razlog za konec testov to, da je Severna Koreja dosegla svoj cilj in razvila jedrsko orožje in raketne izstrelke do te mere, da preizkusi menda niso več potrebni.Kim naj bi se tudi odločil, da bo Severna Koreja odslej sodelovala z mednarodno skupnostjo za zaustavitev jedrskih preizkusov po vsem svetu in da ne bo nikoli prva uporabila jedrskega orožja, niti ga prodajala komu drugemu.Iz sveta se vrstijo odzivi na odločitev Severne Koreje. Odločitev so pozdravile Južna Koreja, ZDA in Kitajska, Japonska je zadržana.Zaveznica Pjongjanga Kitajska je korak pozdravila kot tistega, ki bo prispeval k vzpodbujanju denuklearizacije na Korejskem polotoku. Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstvaje še dejal, da je Peking pripravlje, da podpre Pjongjang pri začetku dialoga in posvetih »z relevantnimi predstavniki za rešitev njihovih skrbi in izboljšanje medsebojnih odnosov«. Upajo, da se bodo vse prizadete strani premaknile v isto smer in sprejele konkretne akcije za dosego trajnega miru in skupnega razvoja v regiji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Tudi Južna Koreja je pozdravila odločitev kot »pomemben napredek« za denuklearizacijo Korejskega polotoka, »ki si ga svet želi«, ter da bo vzpostavila zelo pozitivno okolje za uspeh prihajajočega medkorejskega vrha in vrha med Severno Korejo in ZDA,« so sporočili iz palače predsednika države, ki se bo s Kimom srečal v petek. To bo šele tretje srečanje voditeljev Korej po koncu korejske vojne leta 1953.Zunanjepolitična predstavnica EUje prav tako pozdravila odločitev Pjongjanga kot pozitiven, že dolgo željen korak na poti. Po njenem napoved kaže na pripravljenost Kima, da spoštuje svoje mednarodne obveznosti in upošteva resolucije Varnostnega sveta ZN.V izjavi je v imenu EU pozdravila petkov vrh Korej in poudarila, da bo EU podprla pobude na visoki ravni za nadaljnjo krepitev zaupanja ter ki lahko prinesejo dodatne, konkretne in pozitivne rezultate. Poudarila je še, da bo unija kljub živahni diplomatski aktivnosti ohranila sankcije proti severnokorejskemu režimu.Predstavnik ruskega zunanjega ministrstva je pozdravil odločitev Pjongjanga kot priložnost za zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku. Predsednik zunanjepolitičnega odbora zgornjega doma ruskega parlamenta Konstantin Kosačev je prav tako pozdravil odločitev Pjongjanga, a poudaril, da bo morala Severna Koreja spoštovati sporazum o neširjenju jedrskega orožja, ZDA pa dati jasen znak popuščanja napetosti, poroča DPA.Japonska je novico sprejela z zadržanostjo. Premierje dejal, da napoved Pjongjanga pozdravljajo kot korak naprej, da pa bodo še naprej pozorni na to, ali bo pripeljala do »preverljivega in nepovratnega uničenja jedrskih zalog in orožja za množično uničevanje«.Japonski obrambni minister Onodera novinarjem v Washington, kjer je na obisku, korak označil za »nezadosten« in nezadovoljiv. Poudaril je, da Pjongjang ni omenil načrtov o opustitvi balističnih raket kratkega in srednjega dosega, ki bi jih lahko uporabil v napadih na Japonsko in Južno Korejo.