Ko Donaldu zagorijo hlače

Projekt PolitiFact je nastal leta 2007 kot rezultat krivde, ki jo je Bill Adair občutil v washingtonskem dopisništvu večjega regionalnega časopisa s Floride. Njegovo poročanje je pogosto vključevalo izjave politikov, katerih resničnost mu zaradi časovne stiske skoraj nikoli ni uspelo preverjati. Tako kot mnogi drugi novinarji je padel v začarani krog ponavljanja in reproduciranja »dejstev«, ki jih je vsak politik priredil tako, kot mu je najbolj koristilo.Pred začetkom kampanje za ameriške predsedniške volitve leta 2008 mu je uspelo svoje urednike prepričati, da so mu dovolili vzpostaviti spletno stran za preverjanje resničnosti izjav politikov, ne zavedajoč se, da se bo zaradi lastne slabe vesti vpisal v zgodovino ameriškega novinarstva in postavil temelje tistega, čemur zdaj pravijo industrija preverjanja dejstev.Projekt je od takrat po velikosti in uspešnosti presegel vsa pričakovanja. Ekipa PolitiFacta je leta 2009 prejela Pulitzerjevo nagrado za svoje delo, njene poskuse vnašanja resnice v politično razpravo pa so pozneje posnemali številni drugi ameriški mediji. Zdaj v ZDA obratuje vsaj 47 projektov, podobnih tistemu, ki ga je razvil profesor Adair.V enajstih letih delovanja so uredniki in novinarji PolitiFacta preverili več tisoč izjav in navedb, na podlagi svojih ugotovitev pa s pomočjo posebnega merilca resničnosti (truth-o-meter) določili, ali so bile te resnične, napol resnične oziroma neresnične. Za najočitnejše in najbolj absurdne laži (ter lažne novice) so si izmislili prav posebno kategorijo: goreče hlače (angl. pants on fire). Ta je prišla še posebno prav po izvolitvi sedanjega ameriškega predsednika.Na PolitiFactu Donaldu Trumpu zaradi njegovih izjav pogosto »zagorijo hlače«. Eden zadnjih primerov tega je bila njegova trditev, da kalifornijska oblast Belo hišo »roti«, naj že enkrat postavi zid na nekaterih delih meje z Mehiko. Preverjevalci dejstev so na podlagi temeljite preiskave ugotovili, da predsednikove besede ne držijo. Politiki iz Kalifornije so od samega začetka enih največjih nasprotnikov gradnje predlaganega zidu. Proti njemu se borijo na sodišču.