Na protestih proti Putinu prijeli že več kot 1000 ljudi

Maxim Zmeyev/AFP/ Demonstracije pod geslom Za nas ni car, so danes predvidene v 90 ruskih mestih, a marsikje niso dovoljene.

Olga Maltseva/AFP/ Policija je potrebovala več kot dve uri, da je razpodila vse protestnike, pri tem pa naj bi delno uporabila tudi nasilje.

Moskva - Ruska policija je danes na protestih proti ruskemu predsednikupo državi aretirala že več kot 1000 ljudi v 19 mestih, je sporočila skupina OVD-info. Med aretiranimi je tudi pobudnik protestov, opozicijski voditelj. Oblasti števila aretacij niso potrdile, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Po informacijah nevladne organizacije OVD-info, ki opazuje politične aretacije v Rusiji, so v Moskvi aretirali najmanj 475 ljudi, v Čeljabinsku 163 in Jakutsku 74, o aretacijah pa poročajo tudi iz drugih mest. Policija naj bi s pridržanimi ravnala grobo, saj jih je več utrpelo praske in odrgnine.Navalni, ki ni smel nastopiti na volitvah 19. marca, je za danes pozval k protestom po vsej Rusiji pred inavguracijo Putina za nov mandat. Demonstracije pod geslom Za nas ni car, so danes predvidene v 90 ruskih mestih, a marsikje niso dovoljene.Ob aretaciji Navalnega v Moskvi so njegovi podporniki vzklikali sramota v ukrajinščini, kar je bil znameniti slogan protestov v Kijevu leta 2014. Izbruhnili so tudi prepiri med opozicijskimi in provladnimi protestniki. Policija je večkrat izdala opozorilo, da bo uporabila silo, če se ne bodo razšli. Policija je potrebovala več kot dve uri, da je razpodila vse protestnike, pri tem pa naj bi delno uporabila tudi nasilje.Navalni je sicer pojasnil, da je noč preživel v drugem stanovanju in mu je zato tokrat celo uspelo priti na proteste preden so ga aretirali.Ruske oblasti so že v dneh pred demonstracijami ukrepale proti organizatorjem protestov proti Putinu. V več mestih, med drugim v Sankt Peterburgu, sibirskem Krasnojarsku ter Krasnodarju na jugu države, so se vrstile aretacije privržencev Navalnega. Policija je tudi preiskala več pisarn organizacije Navalnega.Poznavalci Rusije se bojijo spopadov med protestniki in policijo ter množičnih aretacij nasprotnikov ruskega predsednika, kar se je zgodilo na množičnih protestih proti Putinu leta 2012.