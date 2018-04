Nekdanji prvi vohun novi zunanji minister

Dogovarjal se je za srečanje s Kimom

Trump bo obiskal Mayjevo



Bela hiša je potrdila, da bo Trump 13. julija obiskal Veliko Britanijo, potem ko bo pripotoval v Evropo na vrh Nata. Razkritje datuma obiska prihaja po več mesecih pogajanj med Belo hiši in Downing Street 10 premierke Therese May. Ob najavi Trumpovega obiska na Otoku pa so se že pojavili pozivi k protestom proti obisku.

Washington – Ameriški senat je z 57 glasovi za in 42 proti potrdilza novega zunanjega ministra in tako končal težko bitko med demokrati in republikanci.Demokrati so namreč nekdanjega direktorja Osrednje obveščevalne agencije (Cia) obtožili, da je vojni hujskač ter da ima protimuslimanske in homofobne poglede. Poleg vseh republikancev v zgornjem domu je Pompea podprlo še šest demokratov. Večina jih prihaja iz bolj konservativnih zveznih držav, kjer je Trump leta 2016 zmagal, in jih jeseni čakajo volitve.Pompeo bo na mestu zunanjega ministra administracije predsednikanasledil, ki ga je predsednik zaradi nesoglasij odpustil prejšnji mesec kar po Twitterju. Pompea bo na čelu Cie nasledilaPrva nalog, ki čaka novega prvega ameriškega diplomata, je pot v Bruselj, kjer se bodo konec tedna zbrale delegacije severnoatlantskega zavezništva Nato. Pompeo, ki ga je Trump pozdravil kot nekoga, ki bo ameriške interese vedno postavil na prvo mesto, že danes. Po Bruslju naj bi naslednji teden odpotoval v Izrael na pogovore s tamkajšnjim premierjemter v Savdsko Arabijo in Jordanijo na pogovore o kritičnih in bileteralanih vprašanjih, so sporočili iz State Departmenta.Svoje diplomatske sposobnosti je Pompeo preizkušal v zadnjih tednih, ko se je dogovarjal za srečanje med Trumpom in severnokorejskim voditeljem, s katerim se je Pompeo pred tedni srečal v Pjongjangu. Zgodovinsko srečanje voditeljev naj bi se zgodilo enkrat do junija.