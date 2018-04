Netanjahu pokazal dokaze o skrivnem iranskem jedrskem programu

Tel Aviv - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zatrdil, da ima Izrael dokaze o skrivnem iranskem programu razvoja jedrskega orožja. Kot je dejal, 55.000 strani gradiva, ki jih je pridobil Izrael, dokazuje, da Iran zavaja svet od podpisa jedrskega sporazuma leta 2015.



Netanjahu je za medije pripravil predstavitev v Powerpointu. Na zaslonu je prikazal »natančne kopije« skrivnih dokumentov, ki so jih izraelski obveščevalci pridobili v Teheranu, poročajo tuje tiskovne agencije.



»Ti dokumenti dokončno dokazujejo, da je Iran nesramno lagal, ko je dejal, da ni nikoli imel programa jedrskega orožja,« je zatrdil izraelski premier, ki je eden najostrejših kritikov jedrskega sporazuma med Iranom in šestimi velikimi silami, v skladu s katerim je Teheran omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo sankcij in normalizacijo gospodarskih odnosov z mednarodno skupnostjo.



Netanjahu je svoje »dokaze« predstavil slaba dva tedna pred odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ali bo ponovno uvedel sankcije proti Iranu, kar bi bil lahko usodni udarec za zgodovinski sporazum iz leta 2015.