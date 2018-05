FOTO:Nobelove nagrade za književnost letos ne bodo podelili

Jean Claude Arnault FOTO: Henrik Montgomery/AP

tudi avtorica knjige o #MeToo gibanju na Švedskem, meni, da je škandal "eno švedskih najmočnejših in najsvetlejših znamk spremenil v nekaj umazanega" in razkril, da je Švedska akademija preveč zastarela za leto 2018.

Nobelova nagrada za literaturo letos ne bo podeljena, je sporočila Švedska akademija. Ta odločitev je bila sprejeta zato, ker je akademija po odstopu večjega števila članov nesposobna izbrati dobitnika. Nobelovo nagrado za leto 2018 bodo podelili leta 2019. Sklep je sprejelo desetih članov akademije (od osemnajstih), ki so še aktivni. Šest članov je zaradi škandala, ki akademijo pretresa že od novembra lani, to ugledno institucijo zapustilo, med njimi tudi stalna sekretarka in predsednica komitejaV središču škandala je, pomemben član švedskega kulturnega življenja in mož pesnice, ki je bila članica akademije. Zadeva je izbruhnila na dan lani, ko je bil Arnault obtožen spolnega nadlegovanja s strani osemnajstih žensk, o čemer je pisal časopis ­Dagens Nyheter. Akademija je z obtoženim prekinila uradne stike, del članov pa je zahteval izključitev njegove žene. Očitali so ji, da je kršila pravila, ker ni razkrila, da je solastnica kulturnega kluba Forum, prireditvenega prostora, ki ga vodi njen mož in ki ga je akademija financirala.Poleg tega naj bi možu vnaprej razkrivala imena dobitnikov Nobelove nagrade, on pa naj bi jih širil naprej. Bil je primer, ko je spletno stavno podjetje Ladbrokes suspendirala stavljenje potem, ko je nekdo stavil zelo veliko denarja na bodočega zmagovalca. Sara Danius je bila v tisti frakciji akademikov, ki so menili, da mora Katarina Frostenson akademijo zapustiti. Druga frakcija pa je Frostensonovo branila, menili so, da ni pošteno kaznovati ženo zaradi obnašanja njenega moža. Jean-Claude Arnault je preko odvetnika sporočil, da vse obtožbe zanika.Določene aspekte afere preučuje tudi švedsko javno tožilstvo, nekatere obtožbe o spolnih zlorabah in posilstvih, ki naj bi se zgodili med leti 2013 in 2015, pa so zaradi pomanjkanja dokazov tožilci ovrgli. Neodvisna preiskava, ki jo je naročila Švedska akademija, vodi pa jo švedsko odvetniško podjetje, pa je pokazala, da so bila pri poslovanju akademije z Arnaultom kršena pravila in da so se spolne zlorabe res dogajale, vendar pa se je znotraj akademije o tem malo vedelo.Arnault je bil spolnega nadlegovanja obtožen že leta 1996. V pismu, ki ga je poslala takratnemu stalnemu sekretarju Švedske akademije, je o tem pisala mlada umetnica, vendar njenega pisma nihče ni resno jemal. Lani novembra pa je, spodbujenih z afero Weinstein, Arnaulta spolnega nadlegovanja obtožilo osemnajst žensk, kar pa je imelo posledice. Sedaj se je več prič spomnilo, da si je leta 2004 Arnault drznil v kraljevi palači za zadnjico prijeti celo princeso Victorio. Sara Danius pa je za medije povedala, da je Arnault spolno nadlegoval tudi nekatere članice akademije.Člani akademije so na to mesto imenovani doživljenjsko, zato načeloma ne morejo odstopiti, lahko pa pustijo svoje pozicije prazne. Njihovo mesto mora v takem primeru ostati prazno, dokler ne umrejo. V sedanji situaciji pa je Švedska akademija neoperativna, saj nima kvoruma dvanajstih članov, ki lahko odloča. Zato je švedski kralje že napovedal spremembe pravilnika, ki bi omogočale dokončen odstop članov akademije.Novi stalni sekretar akademijeje v izjavi za javnost zapisal, da si mora ta institucija ponovno pridobiti zaupanje javnosti, preden razglasi dobitnika nagrade. Dejal je, da tako ravnajo iz "spoštovanja do dobitnikov nagrade v preteklosti, bodočih nagrajencev in iz spoštovanja do Nobelovega sklada ter javnosti."Nagrade ne bodo podelili prvič po letu 1943, ko je divjala druga svetovna vojna.Člani akademije so svoj položaj zapuščali že večkrat v preteklosti. Leta 1989 so svoj položaj zapustili trije člani akademije, ker ta ni obsodila fatve proti Salmanu Rushdiju. Obsodila jo je šele 27 let kasneje. Sicer pa pravijo, da tako hudega pretresa Švedska akademija v svoji zgodovini še ni doživela.