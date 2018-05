Nova odprava na Mars: kaj se skriva pod površjem rdečega planeta?

AFP Cena odprave znaša približno 993 milijonov dolarjev.

Vandenberg - Če želimo ljudje nekega dne zares zgraditi kolonijo na Marsu, ga moramo natančno raziskati. S tem namenom se je Nasa danes odpravila na novo misijo na rdeči planet, v okviru katere bo s plovilom InSight raziskala njegovo strukturo. Kot pove že ime, bo InSight zbiral podatke o notranjosti Marsa ter iskal odgovore na znanstvena vprašanja.InSight bo podatke o vsem, kar se skriva pod površjem Marsa, zbiral predvidoma dve leti od novembra dalje. Zakaj šele od novembra? Ker pot do rdečega planeta traja toliko časa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.Plovilo so izstrelili ob 13.05 po srednjeevropskem času iz zračne baze v Vandenbergu v ameriški zvezni državi Kalifornija, odkoder še nikoli doslej ni krenila kakšna odprava na Mars. Običajno Nasa svoje poti v vesolje začenja iz Cape Canaverala na Floridi, saj je vrtenje Zemlje proti vzhodu v pomoč raketam pri izstrelitvi.Poleg vesoljskega plovila so tokrat prvič v Marsovo orbito poslali tudi dva manjša satelita. Za zdaj bosta služila kot poskusna tehnična objekta, pri prihodnjih odpravah na Mars pa bosta lahko na Zemljo pošiljala tudi podatke o poletu.Približno 993 milijonov dolarjev draga odprava je zelo pomembna. Ne bo sicer neposredno prispevala k temu, da bi ljudje lahko prej odpotovali na Mars, a zato njeni cilji niso nič manj zanimivi.Na prejšnjih odpravah so raziskovali predvsem površino Marsa, na tokratni pa si želijo znanstveniki pri Nasi pogledati tudi pod debelo rdečo odejo prahu in raziskati, kako je prišlo do različnih oblik na planetu. Zanimive so jim predvsem skalnate formacije. Tako bi lahko tudi ugotovili, kako so nastali naša Zemlja, naša Luna ali druga nebesna telesa, so sporočili iz Nase.»Gre za prvi temeljit pregled njegovih vitalnih funkcij, odkar se je planet oblikoval pred 4,5 milijarde let,« so o najnovejši odpravi na Mars zapisali pri ameriški vesoljski agenciji.InSight znanstvenikom ponuja nove možnosti opravljanja meritev. Med drugim naj bi bilo mogoče meriti tudi tamkajšnje potrese. Medtem ko na Zemlji potrese običajno povzročajo premikanja zemeljskih plošč, pa na Marsu do njih prihaja zaradi širjenja in krčenja kamnitih mas.Znanstveniki v času dveletne odprave pričakujejo približno sto potresov, a verjetno ne močnejših od šeste stopnje po Richterjevi lestvici. Dodatno bodo v planet tudi vrtali luknje in merili temperaturo.Kako je lahko Zemlja postala gostoljuben planet, Mars pa z enakimi predpostavkami živim bitjem ne omogoča življenja? Nasa želi na novi odpravi odgovoriti tudi na to vprašanje. »Za nas je InSight neke vrste znanstveni časovni stroj, s katerim lahko zbiramo podatke o zgodnjih obdobjih oblikovanja Marsa pred 4,5 milijarde let,« je dejal vodja odprave