Novo priznanje glede Trumpovega plačila pornografski igralki

New York - Nekdanji newyorški župan in novi član odvetniške ekipe predsednika ZDA Rudy Giuliani je v sredo na ameriški televiziji Fox News presenetljivo priznal, da je predsednik ZDA Donald Trump Michaelu Cohenu vrnil 130.000 dolarjev, ki jih je slednji plačal pornografski igralki Stormy Daniels.



Giulianijevo priznanje Trumpove vpletenosti v škandal in to celo v oddaji Cohenove stranke in največjega Trumpovega medijskega navijača Seana Hannityja je odjeknilo kot bomba in odvetnik Danielsove Michael Avenatti zahteva resne posledice za predsednika, ki je, kot kaže, sodeloval pri kaznivem dejanju.



Danielsova trdi eno, Cohen drugo



Danielsova trdi, da je imela spolno razmerje s Trumpom leta 2006, pred predsedniškimi volitvami 2016 pa o tem ni govorila, ker ji je Trumpov odvetnik Cohen plačal 130.000 dolarjev v zameno za molk. Trump razmerja ni nikoli neposredno zanikal, so pa to toliko bolj odločno počeli njegovi predstavniki.



Trump je novinarjem večkrat povedal, da ne ve ničesar o plačilu in ne ve, od kje je Cohen dobil denar za plačilo. Cohen, proti kateremu je bila v New Yorku uvedena kazenska preiskava, deloma tudi zaradi plačila Danielsovi, še ni odstopil od svoje trditve, da ji je plačal sam iz lastnega žepa.



Giulianijeva zaposlitev v Trumpovi odvetniški ekipi je postala minljiva v sredo, ko je komentiral zadeve okrog Danielsove, čeprav je to poskušal storiti z vidika, da Trump ni storil ničesar nezakonitega. Dejal je, da je denar do Danielsove prišel prek pravnega podjetja, Trump pa je to kasneje poravnal.



Na vprašanje, ali je Trump vedel za dogovor, je Giuliani menil, da Trump ni poznal vseh podrobnosti, vendar pa je vedel za splošni dogovor, da bo Cohen poskrbel za zadeve. »Tako kot jaz poskrbim za zadeve mojih strank,« je dejal Giuliani, ki ga presenetljivo ni skušal nihče prijeti za jezik.



Bela hiša brez odgovora



Trump je še pred nekaj tedni novinarjem zagotovil, da ni vedel ničesar o plačilu Danielsovi. Na vprašanje, ali je vedel za plačilo, je Trump odgovoril na kratko z odločnim ne. Dodal je, da ne ve, zakaj je Cohen plačal, in od kje je dobil denar.



Odvetnik Avenatti je v odzivu dejal, da gre za presunljivo razkritje, ki kaže, da je Trump »sodeloval pri kaznivem dejanju, zaradi česar mora utrpeti resne posledice za obnašanje, za vse laži in zavajanja ameriškega ljudstva«. Bela hiša v sredo še ni imela odgovora na vprašanja glede Giulianijevih besed.