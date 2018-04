Občina po novem načrtuje prizidek k hudinjski šoli

Še veliko neznank

Preberite še

Rekorden vpis bo za šole huda preizkušnja

Celje – Da res načrtujejo prizidek k Osnovni šoli Hudinja, so naše informacije potrdili na občini. Starši učencev o tem uradno še niso bili obveščeni, jih je pa odločitev prijetno presenetila, saj so jim predstavniki občine še pred dobrim mesecem na sestanku razlagali, da prizidka ne bo.»Tudi v zapisniku je navedeno, da prizidka ne bo. Še vedno me skrbi, da ni to le predvolilna obljuba. Sem pa vesela, da bo občina naredila to za šolstvo,« je spremembo občinskega stališča komentirala predstavnica aktiva staršev za prizidek. S predstavniki občine, tudi županom, so se o prizidku, za katerega denarja v proračunu (še) ni, nazadnje pogovarjali 7. marca.Starši in ravnatelji so občini dopovedovali, da bodo imeli v novem šolskem letu rekordno število prvošolčkov in da demografski podatki kažejo, da bo število prvošolčkov še nekaj let veliko, čeprav naj bi upadalo. V šolskem letu 2018/2019 jih največ sodi prav na OŠ Hudinja, leto kasneje kaže, da bo najbolj zasedena I. osnovna šola. Hudinjska šola je bila zgrajena za 400 učencev, zdaj jih imajo sto več. Za okoli dva razreda bodočih šolarjev, nekaj bi jih moralo do šole le čez parkirišče, so morali najti prostor na drugih šolah, ker je hudinjska prepolna, imeli bodo le dva oddelka prvošolčkov. Ravnatelji so že večkrat opozorili, da se od takrat, ko so gradili ali obnavljali šole, ni povečalo le število otrok, ampak se je spremenil tudi predmetnik. Predvsem je v prostorskem smislu problematično deljenje otrok v skupine v zadnji triadi, saj morajo glede na normative otroke deliti tudi v štiri skupine, kar pomeni štiri učilnice. Na hudinjski šoli so tako v učilnice že preuredili knjižnico in igralnico, ker otrok drugam ne morejo več dati.Še na marčnem sestanku so predstavniki občine predlagali, da bi namesto prizidka, ki da bi ga lahko zgradili najhitreje v dveh letih, v te namene raje uredili nekdanjo ekonomsko šolo sredi mesta, čeprav se za stavbo še dogovarjajo z ministrstvom glede lastništva. Ideja je bil tudi dvoizmenski pouk. Zdaj so si na občini glede prizidka očitno le premislili: »O prizidku k OŠ Hudinja je bilo skupaj z ravnatelji celjskih osnovnih šol ugotovljeno, da ima zaradi potreb po dodatnem šolskem prostoru prioriteto v proračunski perspektivi prihodnjega mandata lokalne skupnosti. Prizidek bo zadostil vsem prostorskim potrebam OŠ Hudinja.« Neuradno smo izvedeli, da naj bi prizidek dobila tudi II. osnovna šola, ki je bila pred leti najbolj zasedena osnovna šola v državi. Vendarle pa naj bi bil prizidek k hudinjski osnovni šoli, ki bi razbremenil tudi OŠ Frana Roša, prioriteta. Kdaj bi ga začeli graditi in kdaj bi bil zgrajen, še ni znano.Fisterjeva je poudarila, da bodo starši poskušali občini pomagati pri teh projektih: »Tudi pri pogovorih z ministrstvom. Imeli smo malo smole, ker smo se tam že dogovarjali za sestanek, pa je potem padla vlada. Upam, da se nam bo z novo vlado le uspelo sporazumeti, da bo prizidek zgrajen čim prej, da se bo lahko prostor sprostil tudi na šolah drugje.«