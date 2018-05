FOTO:Po velikem požaru pogrešajo 44 ljudi (FOTO)

Reuters/ Reševalci skupaj z reševalnimi psi v ruševinah iščejo morebitne preživele.

Reuters/ Prostovoljci zbirajo obleke in hrano za družine, ki so po požaru ostale brez doma.

Reuters/ Stolpnica v Sao Paulu preden jo je zajel požar.

Oblasti v brazilskem večmilijonskem mestu niso pojasnile, ali so pogrešani domnevno pokopani pod ruševinami ali so v tej številki upoštevali tudi tiste, ki jih v času požara ni bilo v zgradbi. Na pogorišču morebitne preživele išče 78 gasilcev z 31 vozili.Brazilski mediji so sprva poročali, da naj bi pogrešali eno do tri osebe, prav tako naj bi domnevno umrla najmanj ena oseba. Vzroka požara oblasti ne navajajo.Stolpnica je bila nekoč stavba zvezne policije, nato so se vanjo vselili brezdomci. Po navedbah lokalnih oblasti naj bi v stolpnici živelo 146 družin, ni pa znano, koliko jih je bilo v stavbi v času požara. Ta se je razširil na najmanj eno sosednjo stavbo, a so ga pogasili. Zaradi požara so morali evakuirati stanovalce več bližnjih stavb in začasno zapreti tri komplekse.Prizorišče požara je obiskal brazilski predsednik, ki pa ga je pričakala jezna množica. »Želimo stanovanja,« so vzklikali jezni protestniki.