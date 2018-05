Policijske okrepitve proti nasilnim migrantom

Berlin – »Nemčija nam je vendar izrekla dobrodošlico!« so se v osrednji evropski državi zagovarjali številni prosilci za azil. Pod novim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem to ne deluje več. Z obsežno policijsko akcijo so v zatočišču v deželi Baden-Württemberg obračunali tudi z migranti, ki so napadli nemške varuhe reda.



V Ellwangnu je več kot 150 afriških migrantov preprečilo izgon 23-letnega državljana Toga, ki so ga zaradi neupravičenosti do azila hoteli vrniti v njegovo prvo evropsko postajo – Italijo. »Zaradi agresivne in na nasilje pripravljene konfrontacije je morala policija prijete osebe ponovno izpustiti, da bi se tako izognili množični eskalaciji razmer,« so sporočili pristojni in navedli, da so v nekdanji vojašnici naseljeni migranti s pestmi poškodovali nekaj policijskih vozil.



Policisti očitno niso računali na takšen odpor, zato so se umaknili, notranji minister Horst Seehofer pa noče več trpeti kršitev javnega reda in pravne države. Včeraj zgodaj zjutraj so se policisti vrnili z okrepitvami ter odpeljali 23-letnika in številne druge.



V območni organizaciji, ki pomaga iskalcem zatočišča, so opozorili na težek položaj teh in drugih migrantov. »Večina ve, da najbrž ne bodo mogli ostati, in nekaterim ob tem popustijo živci,« je za medije ocenil pater Reinhold Baumann iz društva Freundes­kreis Asyl Ellwangen. V tem zatočišču so bili že leta 2016 priča spopadom z noži, v katerih je bilo ranjenih več ljudi, od približno 500 migrantov, ki ostajajo v zatočišču, velika večina po dublinskih, ženevskih in vseh drugih pravilih nima pravice do azila v Nemčiji. Z izbruhom nasilja gotovo ne bodo dobili javnosti na svojo stran, saj je ta čedalje bolj nastrojena proti tistim, ki niso upravičeni so azila.



Območna policija domneva, da so se migranti iz Ellwangna že oboroževali za naslednji spopad s policijo, a jih je ta včeraj zjutraj presenetila. Več migrantov je med skakanjem skozi okno utrpelo poškodbe, tudi nekaj policistov je bilo lažje ranjenih.

Seehoferjevi ukrepi

Seehofer je govoril o klofuti vsem, ki spoštujejo zakon in red. Nekdanji bavarski premier je od izbruha begunske krize napadal politiko kanclerke Angele Merkel, ki je povzročila vzpon nacionalistične Alternative za Nemčijo (AfD) na tretje mesto v bundestagu, kot minister v njeni vladi pa si želi ukrepati. Medtem ko v njegovi deželi, ki jo jeseni čakajo volitve, krščanskosocialni prvaki obešajo križe na vhode v javna poslopja, sam odločneje od njegovega krščanskodemokratskega predhodnika Thomasa de Maizièra uveljavlja zakonodajo o izgonih ter napoveduje še ostrejše ukrepe. Med drugim si želi kmalu odpreti centre za zadrževanje do azila neupravičenih migrantov vse do njihovega izgona.

Iskanje vedno novih poti

Zaradi lažjega nadzora nad nezakonitimi prestopi meje je Nemčija nedavno znova podaljšala nadzor nad mejo z Avstrijo, a po prepričanju poznavalcev tihotapci ljudi uporabljajo druge poti. Vse bolj pozorni so na mejo s Češko, saj so v zadnjem času odkrili številne tovornjake z migranti. Ti so pogosto skriti v tesnih prostorih s slabim zračenjem in pristojni se ­bojijo ponovitve primera iz poletja 2015, ko so v Avstriji v tovornjaku odkrili 71 mrtvih beguncev.



Tudi zaradi te grozljive epizode so nekatere evropske vlade sklenile otežiti delo tihotapcem ljudi, a so vsaj v nemškem primeru mnogi migranti razumeli novo odprtost kot povabilo ali vsaj prenašanje. Čeprav so meje zaprte, iskalci lepšega življenja v Nemčiji najdejo vedno nove poti. V začetku leta so v štirih nemških deželah onesposobili tihotapce ljudi iz Turčije, Poljske in Bolgarije, ki so za prevoz v Nemčijo računali 8000 evrov na osebo.



Središče tihotapljenja ljudi naj bi bil v tem primeru romunski Temišvar, migranti pa čedalje pogosteje pridejo v druge evropske države z letalom in se potem prebijajo proti Nemčiji. Oblasti so opazile slepe potnike na tovornih vlakih iz Italije. Nekateri izmed tistih, ki toliko žrtvujejo za prihod v Nemčijo, se težko poslovijo, kar kažejo tudi upori v Ellwangnu. Toda policija je povedala, da so pri 18 prijetih odkrili veliko denarja, nekatere izmed njih pa sumijo trgovanja z mamili, zato verjetno ne gre za ljudi, ki se doma bojijo za življenje. Takšni se poskušajo integrirati v nemško družbo v vedenju, da lahko upajo na varno življenje in pomoč.



Nemce skrbi tudi terorizem. V Dresdnu obtožujejo 40-letnega Sirca, da je bil v domovini visoki poveljnik Islamske države, v Bochumu pa od velikodušne socialne pomoči z ženo in štirimi otroki živi 42-letni nekdanji varnostnik pokojnega voditelja Al Kaide Osame bin Ladna. Zunanji minister Heiko Maas je kljub temu opozoril, da ne bi smeli pozabiti na Afriko. Med obiskom v Etiopiji in Tanzaniji se je zavzel za »prostore politične in gospodarske svobode ter pravne države«.