Preizkušanje potrpežljivosti

Sama Italija, pa tudi Evropa, z zanimanjem, zaskrbljenostjo in rahlo tesnobo opazuje dolgo­ dogovarjanje o oblikovanju nove rimske vlade. Pogajanja dodatno zapleta kontrasten volilni izid na lokalni ravni.



Iskanje večine za sestavo nove rimske vlade po volitvah v začetku marca je postalo zapleteno opravilo. Nobena stranka ne more sama narekovati svojih izbir, kar ne velja niti za Gibanje 5 zvezd, ki je zmagovalka volitev pred poldrugim mesecem; mimogrede, na deželnih volitvah v nedeljo je bila komaj drugouvrščena. Dva poskusa predsednika republike nista prinesla rezultata, zato se je Sergio Mattarella odločil za poizvedovalni mandat, s čimer je preizkušanje možnosti za oblikovanje vladne koalicije dal predsednikoma obeh domov italijanskega parlamenta.



Proces



Po več tednih političnega zastoja je Italija te dni naredila blag, poskusen korak proti končanju pat položaja in v smer oblikovanja vlade med Gibanjem 5 zvezd in Demokratsko stranko. Obe stranki sta namreč izjavili, da sta pripravljeni začeti pogovore o koalicijski vladi.



Predsednik republike je v začetku tedna pooblastil predsednika poslanske zbornice Roberta Fica, da preizkusi, ali bi bilo mogoče sestaviti vlado med protisistemsko stranko Luigija Di Maia in levosredinsko PD. Pred tem so spodleteli pogovori med zmagovalno stranko in zmagovalno koalicijo z nacionalistično Ligo Mattea Salvinija na čelu, s čimer je ukvarjala predsednica senata Maria Elisabetta Alberti Casellati. Voditelj Gibanja 5 zvezd je zaloputnil vrata Salviniju, ki je v zavezništvu s stranko Naprej, Italija in skrajnodesno grupacijo Bratje Italije in se povezavi s Silviem Berlusconijem ni hotel odpovedati. Enainosemdesetletni voditelj je za protisistemsko stranko najočitnejši emblem gnile italijanske politične kulture.



V sredini tedna je ta na novo ostro napadel Gibanje 5 zvezd, njihove predstavnike je primerjal z nacisti, rekel je, da stranka predstavlja nevarnost, kakršna je bil Hitler. »Pred nekaj dnevi sem vprašal nekatere ljudi, kako se počutijo ob obnašanju tega političnega gibanja, ki ga nikakor ne moremo imeti za demokratično. In kaj so mi odgovorili? Da se počutijo kot Judje, ko se je prvič pojavil Adolf Hitler,« je komentiral Berlusconi. Salvini se je na to odzval, češ da je močno ­naveličan žalitev.



Di Maio je napovedal pogajanja z levo sredino o morebitnem vladnem programu. »Petdeset dni smo vabili Ligo k podpisu vladnega dogovora, a so se sami odločili, da se bodo obsodili na nepomembnost,« je po srečanju s Ficom izjavil prvak Gibanja 5 zvezd. K pogajalski mizi je torej povabil Demokrate, ki so doslej takšno možnost zavračali, češ da bo stranka po zgodovinskem porazu šla v opozicijo. Zatem je začasni voditelj PD Maurizio Martina povedal, da so v primeru dokončnega propada pogajanj z Ligo sami pripravljeni na dogovarjanje. Morebitna takšna vlada bi imela skromno večino, med strankama so tudi občutne vsebinske razlike.



Lokalna raven



Gibanje 5 zvezd, ki je na parlamentarnih volitvah dobilo največ glasov, je preteklo nedeljo na deželnih volitvah v južni Italiji utrpelo poraz. To je bil pomemben preizkus razpoloženja javnosti, čeprav je volitve zaznamovala nizka volilna udeležba, volilo je komaj 52 odstotkov volilnih upravičencev, 20 odstotkov manj kot marca. V deželi Molise je zmagala desna sredina, Di Maieva stranka, ki je pred poldrugim mesecem tu dobila 44 odstotkov glasov, pa je drugouvrščena in v bistvu poraženka lokalnih volitev.



Za predsednika majhne južnoitalijanske dežele je bil s 44,2 odstotka glasov izvoljen kandidat desne sredine Donato Toma. Andrea Greco iz Gibanja 5 zvezd je dobil 37,9 odstotka glasov, kandidata leve sredine Carla Venezialeja pa je podprlo 16,8 odstotka volivcev, je poročala italijanska tiskovna ­agencija Ansa.



Demokratska stranka je tudi to pot močno zaostala. Matteo Salvini je pohitel z izjavo, da s tako porazno podporo volivcev levosredinska stranka ne more sodelovati v nobeni vladi. Toda tudi sam ima nemajhen problem. Na deželni ravni se je dobro odrezal predvsem Berlusconi, kar je dodaten razlog proti temu, da bi se Liga odrekla strankarski zaveznici Naprej, Italija. Salvini ima torej v vsakem primeru zagato – če ostane s Silviem Berlusconijem ali če razdre zavezništvo z njim.



V škripcih je prav tako Luigi Di Maio, ki se je nadejal, da bodo regionalne volitve utrdile položaj Gibanja 5 zvezd in okrepile možnosti v pogajanjih za novo vlado; kljub močni volilni kampanji gibanja je zmagalo desnosredinsko zavezništvo. Zdaj je vprašanje, ali ne bo prvi preizkus po parlamentarnih volitvah vplival tudi na zdajšnje pogovore, oslabil položaj gibanja. Nova volilna preizkušnja bo jutri v Furlaniji - Julijski krajini.