Putin bo četrtič prisegel kot predsednik

AP Putinu kritiki očitajo omejevanje dmeokracije v Rusiji.

Moskva – Ruski predsednik Vladimir Putin bo prisegel za nov šestletni mandat. Dolgoletni ruski voditelj je gladko zmagal že v prvem krogu predsedniških volitev 18. marca in s 76,7 odstotka podpore dosegel svoj najboljši volilni rezultat.Prisega – Putinova že četrta za predsednika – naj bi bila bolj skromna kot tista pred šestimi leti. Ruski car, kot nekateri tudi imenujejo Putina, naj bi srečal le prostovoljce, ki so sodelovali v njegovi volilni kampanji, poročajo tuji mediji.Petinšestdesetletni Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada že od leta 1999, niti na letošnjih volitvah ni imel prave konkurence, saj so glavnega opozicijskega politikaizločili iz tekme. S Putinom se je pomerilo sedem kandidatov, med katerimi je največ podpore, 11,8 odstotka, zbral kandidat komunistične partijePutin je ob zmagi napovedal, da se bodo po njegovi inavguraciji začele spremembe v vladi, ki jo vodi premierTo bo verjetno zadnji Putinov mandat, saj ruska ustava dovoljuje zgolj dva zaporedna mandata. V preteklosti ga to ni ustavilo. Putin bi lahko tako kot leta 2008 znova postal premier, nato pa bi se lahko znova potegoval za predsedniški položaj. Po tem scenariju bi bil star 77 let, ko bi se poskušal vrniti v Kremelj.Nekdanji dolgoletni dopisnik časnika Delo v Moskvije dejal, da bo Putinov naslednji mandat podoben prejšnjim, ki so jih zaznamovali represija navznoter in agresija navzven. Ne pričakuje velikih reform in sprememb, bo pa Putin po njegovem mnenju nadaljeval podobno politiko v mednarodnih odnosih.Proti Putinu so v soboto po vsej Rusiji potekali množični protesti pod geslom Za nas ni car. Policija je aretirala okoli 1600 ljudi, tudi Navalnega, ki pa so ga v nedeljo že izpustili iz pripora. Tudi Putinovo ponovno inavaguracijo bi lahko spremljali protesti.