Slovenec z dronom skoraj trčil z avstrijskim helikopterjem

Pilot helikopetrja je okoli 200 metrov nad tlemi v bližini gradu Schönbrunn v zadnji sekundi uspel izogniti trčenju, je za avstrijske medije povedal tiskovni predstavnik dunajske policije. »Pilot je povedal, da je bilo zelo, zelo blizu, dronu se je za las izognil,« je še dodal. Pilot je nato videl, kako je upravljalec drona tega parkiral na parkirišču, sedel v avtomobil in se odpeljal.



Pilot je po radijski zvezi obvestil sodelavce, prometni policist pa je nato lastnika drona ustavil na križišču. ​Pilot drona, 41-letni Slovenec, je policiji povedal, da se ni zavedal nevarnosti in je želel zgolj preizkusiti dron. Dokumentov za dron, ki je tehtal več kot 250 gramov in za katerega bi moral imeti v Avstriji dovoljenje, Slovenec ni imel. Poleg tega je trdil, da do skorajšnjega trka ni prišlo zaradi njegovega drona.



Policija je Slovenca izpustila, zaradi ogrožanja letalske varnosti pa mu grozi od enega do deset let zaporne kazni.