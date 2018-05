Srbija in Hrvaška ostajata »najboljši« sosedi

Diplomatska vojna med Beogradom in Zagrebom kaže na močno obremenjenost odnosov med državama z zgodovino. Novo zaostrovanju dvostranskih odnosov je tudi posledica oddaljevanja evropske perspektive Srbije in prizadevanj Hrvaške in Srbije, da bi bili »najboljši« sosedi.



Dvostranski odnosi med Beogradom in Zagrebom niso obremenjeni le s posledicami agresije režima Slobodana Miloševića na Hrvaško in kolonami srbskih beguncev, ki so bežali iz samooklicane Republike srbske Krajine, temveč tudi z drugo svetovno vojno. Hrvaški premier Andrej Plenković je med prazniki v Okučanih, kjer so obeležili 23. obletnico operacije hrvaških varnostnih sil Blisk, poudaril, da sta Hrvaška in Srbija ta hip dva povsem različna svetova.

Enačaj med Hrvaško in Srbijo

Vodja srbske diplomacije Ivica Dačić se je odzval, da je razlika med državama v tem, da Srbija ni bila s Hitlerjem in da ni izvajala holokavsta. Pravi, da Srbi niso prisiljevali Hrvatov, naj nosijo obeležja, kot so jih morali med drugo svetovno vojno nositi Židje in Srbi na Hrvaškem. Velika razlika med državama je tudi v tem, da Srbija ne zanika zločinov tako kot Hrvaška, temveč jih kaznuje. PO njegovem mnenju se Plenković zaveda, da je diplomatska vojna neumnost, a si z njo nabira politične točke.



Plenković ni razkril, ali bo predsednici Kolindi Grabar-Kitarović predlagal uvedbo novih ukrepov zoper Beograd, ker je srbska vlaReutersda prepovedala vstop podpredsednika hrvaške vlade in ministra za obrambo Damirja Krstičevića v Srbijo. V zvezi z izjavo Dačića, da bo Zagreb dobil diplomatsko vojno, če jo izziva in si jo želi, po Plenkoviću ni primerna retorika in da je Hrvaški ni treba sprejeti. Kot je še izpostavil, se na Hrvaškem ne bi moglo zgoditi, da bi poslanec poteptal srbsko zastavo, Hrvaške pa ni mogoče enačiti s Srbijo, tako kot je ni bilo mogoče v devetdesetih in je ne bo mogoče v prihodnosti.



Diplomatska napetost med državama se je začela zaradi žalitev hrvaške parlamentarne delegacije na čelu s predsednikom sabora Gordanom Jandrokovićem v Beogradu s strani obsojenega vojnega zločinca in srbskega poslanca Vojislava Šešlja. Krila je dobila, ker je bila za Zagreb nesprejemljiva izjava srbskega obrambnega ministra Aleksandra Vulina, da o njegovem obisku na Hrvaškem v Jasenovcu lahko odloča predsednik države Aleksandar Vučić in ne hrvaški ministri. Zagreb je Vulinu, ki je s svojimi izjavami že večkrat razburil hrvaško javnost prepovedal vstop v državo, Beograd pa je odgovoril z enako mero.

Hrvaški vojni zločini nad Srbi

Hrvaška vojska in policija sta v operaciji Blisk v dobrih 30 urah prevzeli nadzor nad Slavonijo in območjem vzdolž avtoceste med Zagrebom in Lipovcem. Osvobojeno območje je merilo kakih 500 kvadratnih kilometrov. V akciji je umrlo 42 hrvaških vojakov, 162 pa je bilo ranjenih. Po navedbah predsednika Zveze Srbov v regiji Miodraga Linte je bilo v operaciji pregnanih 20.000 Srbov in ubitih blizu 300 ujetih srbskih civilistov, kar je predstavljalo končno fazo etničnega čiščenja Srbov iz zahodne Slavonije.



Srbska vojska je po operaciji raketirala Zagreb. V napadih je umrlo šest meščanov, 39 jih je bilo huje ranjenih. Zaradi ukaza za napad na Zagreb je bil na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu obsojen tedanji predsednik samooklicane Republike srbske krajine Milan Martič. Zagreb vojaško akcijo Blisk predstavlja kot končen preobrat v domovinski vojni, Beograd pa opozarja, da za številne vojne zločine nad srbskimi civilisti in ujetniki ni bil še nihče obsojen in kaznovan ne na haaškem ne na hrvaških sodiščih.