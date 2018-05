FOTO:Starša Melanie Trump kmalu z ameriškim državljanstvom?

AFP/ Zakonca Knavs sta stalna rezidenta v ZDA.

New York – Novico o obisku Knavsovih je objavil newyorški časopis Daily News, ki je poročal, da je šlo za zaslišanje pred pridobitvijo ameriškega državljanstva.Tiskovna predstavnica prve dame Melanie Trump kot ponavadi ni komentirala ničesar, kar zadeva družino, češ da zakonca Knavs nista del Trumpove administracije in imata pravico do zasebnosti. Odvetnik Wildes je dejal, da sta Kanvsova »zakonita stalna rezidenta ZDA«, kako sta to postala, pa ni želel komentirati. Kasneje je za revijo People dejal, da ne bo komentiral, razen tega, da sta Viktor in Amalija čudoviti osebi, ker želi družina vse skupaj ohraniti na zasebni ravni.Za 73-letnega Viktorja in 71-letno Amalijo Knavs ima predsednik ZDA Donald Trump drugačne standarde kot za ostale priseljence, ki jih sponzorirajo družinski člani. Washington Post je februarja poročal, da imata dovoljenje za delo in bivanje v ZDA oziroma tako imenovano zeleno karto, najverjetneje zaradi hčerke, ki je ameriška državljanka.Trump takemu priseljevanju pravi »verižna imigracija" in jo namerava ukiniti za starše. O »nevarnosti« takšnega priseljevanja je govoril letos v svojem govoru o položaju v državi in pogosto v tvitih, kot na primer februarja, ko je sporočil, da je verižna imigracija zastarel program, ki škoduje gospodarstvu in nacionalni varnosti. Trump bi možnost družinskega sponzoriranja ohranil le za zakonske partnerje in otroke državljana ali državljanke.Melania Trump je preko Wildesa pred volitvami 2016 sporočila, da je v ZDA v začetku prihajala z navadno vizo, nato pa je dobila posebno zeleno karto za nadarjene oziroma, kot temu pravijo v ZDA, za »Einsteine«. To dobijo posamezniki, ki so dokazali izjemne sposobnosti na različnih področjih, kot je znanost, umetnost, šport, gospodarstvo in podobno. Leta 2001 jo je po statističnih podatkih dobilo skupaj le šest državljanov Slovenije. Na tak način so do dovoljenja za delo in bivanje v ZDA v preteklosti med drugim prišli John Lennon, Monica Seleš, Dirk Nowitzki in Yoko Ono.