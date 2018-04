FOTO:Število smrtnih žrtev napada s kombijem v Torontu narašča

Stringer/Reuters Poškodovani kombi, ki je zapeljal v množico.

Toronto - Moški, ki je z najetim kombijem v ponedeljek v kanadskem Torontu zapeljal v množico pešcev , je pri tem ubil najmanj deset ljudi. Policija je dejanje, ki se je zgodilo sredi dneva in 16 kilometrov od prizorišča zasedanja ministrov skupine G7, označila za nameren napad.»Dejanje se vsekakor zdi namerno«, je novinarjem dejal vodja policije v največjem kanadskem mestu. Minister za javno varnostje dodal, da se na podlagi dostopnih informacij ne zdi, da bi bil incident povezan z nacionalno varnostjo.Policija je na prizorišču napada na križišču ulice Yonge in avenije Finch aretirala osumljenca. Ta se je predal, potem ko se je znašel nasproti policista in sta drug v drugega merila z orožjem. Gre za 25-letnegaiz severnega predmestja Toronta. Njegov motiv zaenkrat ni znan.Število smrtnih žrtev je s prvotnih devet naraslo na deset, saj je eden od ranjenih podlegel poškodbam. V bolnišnicah po mestu ostaja še 15 ljudi. Primer po besedah Saundersa preiskujejo tako lokalni kot zvezni preiskovalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Kanadski premierje izrazil veliko žalost zaradi tragičnega in nesmiselnega napada, obenem pa se je zahvalil vsem, ki so se brez oklevanja prvi odzvali na dogodek.Napad se je zgodil 16 kilometrov od konferenčnega centra, ki gosti srečanje zunanjih ministrov skupine G7, a po navedbah oblasti nič ne kaže, da bi bil z njim povezan. Zasedanje se bo kot načrtovano danes nadaljevalo.Napadi z vozil, ki so jih izvedli skrajneži, so bili že večkrat usodni za večje število ljudi v več mestih in prestolnicah, vključno z Londonom, Parizom, New Yorkom in Nico.