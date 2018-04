Strelski pohodi v ZDA se nadaljujejo: v Nashvillu trije mrtvi

Nashville - V mestu Nashville v ameriški zvezni državi Tennessee je danes prišlo do streljanja, v katerem je gol moški ubil tri ljudi in ranil najmanj štiri. Tragični dogodek se je zgodil okoli 3.30 po lokalnem času v restavraciji na obrobju mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Kot je sporočila policija, je enemu izmed gostov uspelo strelcu odvzeti strelno orožje. Ta je nato peš pobegnil iz restavracije. Policijsko poročilo kot morebitnega osumljenca navaja 29-letnega Travisa Reinkinga.



Po poročanju lokalnih medijev je strelec za napad uporabil strelno orožje AR-15, ki je pogosto uporabljeno orožje v ZDA med strelskimi pohodi. Lani oktobra je strelec v Las Vegasu s tovrstnim strelnim orožjem ubil 58 ljudi, februarja letos pa je Nikolas Cruz v streljanju na srednji šoli v ameriški zvezni državi Florida ubil 17 dijakov in zaposlenih.



Dijaki floridske srednje šole so po napadu začeli s kampanjo za nadzor orožja v ZDA, ki se ji je pridružilo več sto tisoč protestnikov. Ukrepe za omejitev prodaje orožja so sprejela tudi nekatera ameriška podjetja in družbe, med njimi tudi trgovska veriga Walmart.



Po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki sta jo izvedla ABC News in Washington Post in je bila objavljena v petek, 62 odstotkov vprašanih podpira prepoved prodaje orožja. Februarja se je enako opredelilo 50 odstotkov vprašanih, konec leta 2015 pa 45 odstotkov anketirancev.