Trump bi dal orožje vsem Francozom

Bum! Pridi sem, bum! Tudi ti, bum!

»Takšne besede so sramotne in povedo veliko, kaj si Trump misli o Franciji in njenih vrednotah.«

AFP/ Ameriški predsednik ima tudi svojo pištolo.

Gnus nad nesprejemljivim klovnovskim obnašanjem

Pariz – Donald Trump je spet ustrelil z besedami, a najraje bi kar z orožjem. Na zasedanju Nacionalne orožarske zveze (NRA) v Dallasu se je namreč na glas vprašal, ali ne bi bilo bolje, če bi lahko orožje svobodno nosili tudi v drugih državah, denimo v Franciji, kjer so imeli v zadnjih letih več terorističnih napadov.»Bum! Pridi sem, bum!« je govorilin z roko nakazoval, kot da nosi pištolo. Ameriški predsednik je imel v mislih strelske napade v Parizu 13. novembra 2015, ko je na različnih lokacijah skupno umrlo 130 ljudi, največ žrtev (89) je bilo v koncertni dvorani Bataclan, še več kot 350 jih je bilo ranjenih.»V Franciji imajo strogo orožarsko zakonodajo. Nihče v Parizu in v Franciji nima orožja, toda vsi se spomnimo, kako je umrlo 130 ljudi. In še vedno nihče ne govori o nošenju orožja,« je govoril Trump v Teksasu. »Toda če bi samo en varnostnik ali kakšna druga oseba v tistem prostoru imela orožje, bi lahko takoj ustrelil teroriste. Tako so imeli orožje samo teroristi, ki so enega za drugim ubijali ljudi. Bum! Pridi sem, bum! Tudi ti, bum!«V kolikor se francoski predsednik, ki je bil nedavno na obisku pri Trumpu, še ni oglasil, so ameriškemu voditelju odgovorili nekateri drugi francoski politiki. »Takšne besede so sramotne in povedo veliko, kaj si Trump misli o Franciji in njenih vrednotah,« je rekel nekdanji francoski predsednik. Podobno razmišljajo ostali francoski voditelji in zahtevajo več spoštovanja, še posebno, če ameriški predsednik nesrečne žrtve izkorišča za zagovarjanje zelo ohlapne orožarske zakonodaje v ZDA.»Francija izraža odločno nestrinjanje z izjavami predsednika Trumpa o napadih 13. novembra 2015 v Parizu in prosi za spoštovanje spomina na žrtve,« je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstvaKot so še dodali na ministrstvu, je Francija ponosna na to, da je država, v kateri sta nakup in posedovanje strelnega orožja strogo nadzorovana. V nasprotnem primeru bi še olajšali načrtovane tovrstnih napadov, so ocenili.Ameriški predsednik je razjezil tudi skupino 13 Onze 15, ki predstavlja ranjene v nasilju leta 2015. »Naša reakcija je v prvi vrsti gnus nad nesprejemljivim klovnovskim obnašanjem,« je za spletno stran Huffpost dejal njen voditelj