FOTO:Trump v Beli hiši sprejel Angelo Merkel

Washington - Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel. Pozdravil jo je z objemom in poljubom na obe lici. Pred začetkom resnih pogovorov je Trump med fotografiranjem novinarjem razložil, da pred volitvami 2016 ni sodeloval z Rusi, in pohvalil obisk francoskega predsednika Emmanuela Macrona.



Voditelja ZDA in Nemčije imata danes po srečanju predvideno novinarsko konferenco, na kateri bosta razložila, kaj sta se dogovorila, če sploh kaj. Najbolj pereči vprašanji na dnevnem redu sta trenutno Trumpove carine na jeklo in aluminij ter njegovo zavračanje iranskega jedrskega sporazuma.



Ameriškega kolega je skušal glede obeh zadev k splošnemu konsenzu mednarodne skupnosti pritegniti že Macron, s katerim sta izražala tesno prijateljstvo, a napredka ni bilo.



Trump bo po 1. maju tudi za države EU uvedel višje carine na jeklo in aluminij, če mu Evropa ne bo dala zanj sprejemljivih trgovinskih koncesij. Njegov gospodarski svetovalec Larry Kudlow je v četrtek namignil, da bi se lahko kaj dogovorili glede avtomobilov. Trump se namreč pritožuje, da Evropejci lažje izvažajo avtomobile v ZDA kot obratno.



Utrjevanje tesnih odnosov med državama



Trump iranski jedrski sporazum, po katerem se je Teheran odpovedal jedrskemu orožju v zameno za odpravo sankcij, označuje za katastrofo in pri tem ga ni omajal niti francoski predsednik.



Predsednik ZDA se bo 12. maja odločil, ali bo sporazum za ZDA še vedno veljaven ali pa bo obnovil določene sankcije. Merklova ga bo skušala prepričati, naj tega ne stori.



Trump je pred srečanjem z nemško kanclerko tvitnil, da se ga veseli, saj se imata veliko za pogovoriti, časa pa ni veliko. Srečanje naj bi bilo dobro za obe veliki državi.



Bela hiša je pred obiskom Merklove sporočila, da srečanje med predsednikom in kanclerko utrjuje tesne odnose med državama, ki temeljijo na skupnih vrednotah. V ZDA živi 44 milijonov ljudi nemškega rodu, med katere se ponosno prišteva tudi Trump.



Sporočilo izraža pohvalo nemškemu programu vajeništva oziroma poklicnega izobraževanja in omenja, da je bila trgovinska menjava med državama lani vredna 237 milijard dolarjev, da so ZDA v Nemčijo izvozile za 53,5 milijard dolarjev blaga, nemške neposredne naložbe v ZDA pa so bile leta 2016 vredne 372 milijard dolarjev in podpirajo 670.000 delovnih mest.