V Iowi ostro proti pravici do splava

Des Moines - Republikanska večina državnega kongresa Iowe je v sredo potrdila predlog zakona z doslej najostrejšo omejitvijo pravice do umetne prekinitve nosečnosti v ZDA, ki jo mora podpisati še republikanska guvernerka Kim Reynolds. Ta se glede zakona še ni izjasnila, se je pa glede svojega nasprotovanja splavu.



Republikanci Iowe so zakon, ki ni v skladu z zvezno ustavo po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA leta 1973 v primeru Roe proti Wade, sprejeli zanalašč, da poskusijo izkoristiti trenutno republikansko večino vrhovnega sodišča za razveljavitev Roe proti Wade in s tem pravice žensk do splava po celotnem ozemlju ZDA.



Podobna ukrepa v Mississippiju in Kentuckyju

Podobno so marca storili republikanci Mississippija in aprila republikanci Kentuckyja. Predsednik Donald Trump je na sodišče imenoval konservativnega Neila Gorsucha in je sedaj razmerje moči pet proti štiri v prid konservativcem. Vendar ne za vse primere, saj Anthony Kennedy pri pravicah žensk in homoseksualcev prestopa breg na stran liberalcev.



Vendar poskusiti ni greh in nasprotniki splava se v ZDA zaganjajo v Roe proti Wade vse od 70. let prejšnjega stoletja. V primeru upokojitve ene od liberalnih sodnic vrhovnega sodišča bo Trump tja poslal še enega nasprotnika splava, kot je Gorsuch, in Američanke se bodo vrnile v preteklost. Sicer ne vse, ker bo potem splav spet v pristojnosti zveznih držav.



Ceno bodo plačale volivke Trumpa



To bo pomenilo, da bodo prebivalke New Yorka, Kalifornije in drugih liberalnih naprednih držav, ki v Washington pošiljajo demokrate kar zadeva splav, na varnem, ceno ideološke vojne pa bodo plačale Američanke v državah, ki so leta 2016 volile Donalda Trumpa.



Mississippi je prepovedal splav po 15 tednih nosečnosti, Kentucky po 11 tednih, Iowa pa je šla do šestega tedna oziroma do takrat, ko lahko ultrazvok zazna srčni utrip zarodka, kar je običajno šest tednov, torej še preden ženska običajno sploh ugotovi, da je noseča.



Tiskovna predstavnica organizacije Načrtovano starševstvo osrčja Amerike Becca Lee je sporočila, da gre za naklepno neustavno prepoved splava v upanju, da bo vrhovno sodišče ZDA razveljavilo Roe proti Wade.



Zakon Iowe sicer dopušča izjeme, če je bila ženska posiljena ali žrtev incesta, vendar le, če je to prijavila policiji. Sicer pa bo morala vsaka, ki želi splav, najprej na ultrazvok in če ta zazna bitje srca, potem bo splav prepovedan.