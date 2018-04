V iskanju izgubljene Sirije

Reuters/ V Moskvi so se zbrali ruski, turški in iranski zunanji minister. FOTO: Reuters/

Moskva - Zunanji ministri Rusije, Turčije in Irana so na današnjem srečanju v Moskvi o iskanju rešitve za vojno v Siriji potrdili enotnost in pomen procesa v Astani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ruski, turški in iranski zunanji ministerinso govorili o končanju sedemletne vojne v Siriji, ki je zahtevala že več kot 350.000 življenj.Po dvostranskih in skupnih pogovorih, ki so trajali nekaj ur, so izpostavili predvsem svojo enotnost in vztrajali pri pomenu procesa v Astani, ki je omogočil vzpostavitev štirih varnih območij v Siriji.Lavrov je po pogovorih danes poudaril, da je v interesu držav, da Sirija ostane enotna država, je poročala ruska tiskovna agencija Interfax.Izpostavil je tudi, da je proces iz Astane za politični dialog naredil več kot drugi pogajalski procesi. Zagotovil je, da bodo še naprej stali na trdnih tleh zahvaljujoč sodelovanju med tremi državami.»Tisti, ki kritizirajo proces iz Astane, imajo svoje lastne cilje - svetu želijo pokazati, da odločajo o vseh zadevah na svetu, a to obdobje je minilo,« je dodal. Države, ki so sodelujejo v tem procesu, se sicer vidijo kot garanti pogajanj med sirsko opozicijo in vlado, ki potekajo redno od začetka procesa maja lani. Proces naj bi potekal vzporedno z mirovnimi pogajanji pod okriljem ZN, ki pa so v zastoju.Čeprav Moskva in Teheran podpirata režim v Damasku, Ankara pa upornike, je Lavrov izrazil tudi prepričanje, da »razen nekaj nians, želijo Turčija, Rusija in Iran pomagati Sircem«.Zadnji vrh treh držav je bil v začetku aprila v Ankari. Takrat so se predsedniki držav dogovorili za sodelovanje pri dosegi trajne prekinitve ognja v Siriji.Po vrhu pa je prišlo do napada s kemičnim orožjem, ki naj bi ga sirske vladne sile 7. aprila izvedle v sirskem mestu Duma. Domnevna uporaba kemičnega orožja je sprožila ostre odzive svetovne javnosti. Rusija in Iran sta podprla Damask pri zanikanju vpletenosti v napad, Ankara pa je podprla povračilne letalske napade Washingtona, Pariza in Londona na položaje sirskega režima za izdelavo kemičnega orožja.Lavrov je danes te napade znova kritiziral, ker so ustavili prizadevanja za politično rešitev v Siriji. Posredno pa je kritiziral Damask in ga pozval k večji prožnosti, potem ko je sirski režim preprečil dostop humanitarnemu konvoju ZN do Dume.Pred današnjim srečanjem so iz Moskve sporočili, da se bodo pogajanja osredotočila na humanitarne razmere v Siriji.