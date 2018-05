V izgredih ob prvomajskih demonstracijah v Parizu aretirali 200 ljudi (VIDEO)

Med drugim so vzklikali »Vsi sovražijo policijo« ter »Upri se, Pariz«

Emmanuel Macron obsodil izgrede

AFP/ V črno oblečeni izgredniki so uničevali izložbe in zažgali več avtomobilov.

Pariz - Francoska policija je v izgredih, ki so zasenčili prvomajske demonstracije francoskih sindikatov v Parizu, v torek aretirala skoraj 200 zamaskiranih izgrednikov, ki so uničevali izložbe in zažigali avtomobile, poročajo tuje tiskovne agencije.Ob trasi prvomajskega pohoda, ki naj bi bil letos miren protest proti načrtovanim reformam javnega sektorja, se je po podatkih policije zbralo približno 1200 zamaskiranih skrajnih levičarjev. Med drugim so vzklikali »Vsi sovražijo policijo« ter »Upri se, Pariz« ter pripadnike varnostnih sil obmetavali s kamenjem.V črno oblečeni izgredniki so uničevali izložbe in zažgali več avtomobilov. Uničili so tudi eno od restavracij hitre prehrane McDonald's ter v njej podtaknili požar.Policija je proti izgrednikom uporabila vodne topove in solzivec, skoraj 200 so jih aretirali. V izgredih so bili lažje ranjeni štirje ljudje, med njimi policist.Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je trenutno na obisku v Avstraliji, je izgrede obsodil. »Naredili bomo vse, da izsledimo storilce in da bodo ti odgovarjali za svoja dejanja,« je zapisal na družbenem omrežju Twitter.Pariška policija je že dan prej posvarila, da želijo skrajneži tradicionalne prvomajske prireditve izkoristiti za napad na varnostne sile ter simbole kapitalizma.