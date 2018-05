FOTO:V Parizu izgredi ob prvomajskih demonstracijah

Izgredi tudi v Turčiji

Turška policija je v Istanbulu ob današnjih prireditvah ob mednarodnem dnevu praznika dela aretirala več kot 80 ljudi. Hkrati so v mestu razglasili varnostno zaporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pariz - Prvomajske demonstracije francoskih sindikatov so v Parizu zasenčili izgredi. Po navedbah policije so zamaskirane osebe obmetavale pripadnike varnostnih sil. Gmotna škoda je nastala tudi na restavraciji, trgovini in gradbenem stroju. Ob trasi prvomajskega pohoda se je po podatkih policije zbralo približno 1200 zamaskiranih oseb.Kot poročanje francoskih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA, je bil videti na televizijskih posnetkih goreče smetnjake, policija pa je proti izgrednikom uporabila solzivec.Francoski notranji ministerje že obsodil izgrede in napovedal, da bodo storili vse za zaustavitev hudih motenj javnega reda in povzročiteljev teh »nezaslišanih dejanj«.Pariška policija je že dan prej posvarila, da želijo skrajneži tradicionalne prvomajske prireditve izkoristiti za napad na varnostne sile ter simbole kapitalizma.