V samomorilskem napadu v Kabulu 48 mrtvih

Kabul - Pred uradom za registracijo volivcev v afganistanski prestolnici Kabul se je danes razstrelil samomorilski napadalec. Pri tem je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 48 ljudi, še 112 pa jih je ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo afganistansko zdravstveno ministrstvo.



Do napada je prišlo pred vhodom v urad, kjer je veliko ljudi čakalo na vstop. Šlo je za urad v pretežno šiitski četrti na zahodu mesta, navaja AFP.



V Afganistanu se je 14. aprila začel izvajati proces za registracijo volivcev pred parlamentarnimi volitvami, ki so predvidene za 20. oktober.



Volilna komisija je že izrazila zaskrbljenost zaradi varnostnih razmer, saj talibanski in drugi uporniki, ki nadzirajo obsežna območja v državi, volitvam nasprotujejo.



Današnji napad naj bi izvedel pripadnik džihadistične skupine Islamska država (IS). Odgovornost za napad je ta skupina prevzela na svoji propagandistični spletni strani Amak.



Med ubitimi naj bi bili sami civilisti, med njimi tudi ženske in otroci, je po poročanju AFP sporočilo afganistansko notranje ministrstvo.



Afganistanski predsednik Ašraf Gani je napad označil za zahrbtnega. Obsodbe napada pa prihajajo tudi od drugod v svetu.

»To nerazumno nasilje kaže strahopetnost in nečloveškost sovražnikov demokracije in miru v Afganistanu,« je v prvem odzivu na napad zapisal ameriški veleposlanik v tej državi John Bass. Napad so obsodili tudi v zvezi Nato.



Po mesecu dni je to spet nov večji napad IS v Kabulu; 21. marca se je ob perzijskem novem letu prav tako razstrelil samomorilski napadalec iz vrst IS. Tedaj je bilo ubitih 33 ljudi.