Varnostnika odnesla kartoteko Donalda Trumpa

Washington - Nekdanji osebni zdravnik Donalda Trumpa, ki je newyorškega bogataša zdravil 30 let, je v pogovoru za televizijo NBC v torek razril, da sta v njegovo ordinacijo februarja lani vdrla dva telesna stražarja in iz nje odnesla vso Trumpovo kartoteko. Bornstein meni, da zato, ker je izdal, da Trump uživa zdravila za rast las.Bornstein je zaslovel s pisno izjavo pred volitvami leta 2016, v kateri je trdil, da bonajbolj zdrav predsednik v vsej zgodovini ZDA. Sedaj je za CNN dejal, da je to izjavo narekoval Trump.Bornstein je upal, da ga bo Trump potem vzel s seboj v Belo hišo za osebnega zdravnika. Vendar pa je Trump obdržal admiralaki je v začetku letošnjega leta Trumpa razglasil za izjemno zdravega in pohvalil njegove gene.Trump je Jacksona zatem hotel imenovati na položaj ministra za veterane, vendar je ta odstopil od kandidature, med drugim zaradi obtožb o pijančevanju in lahkomiselnem predpisovanju zdravil. Trump je Jacksona branil in pravi, da gre za zaroto demokratov, vendar pa Jacksona ni dal nazaj na položaj vodje ambulante Bele hiše.Bornstein je lani javno povedal, da Trumpu že več let predpisuje zdravilo za prostato propecia, ki ima pozitiven stranski učinek za rast dlak. Tega kot zdravnik ne bi smel razkriti in upi na pot v Belo hišo so padli v vodo. Malo po tem razkritju sta v njegovo ordinacijo 3. februarja lani vdrla Trumpov nekdanji dolgoletni osebni stražar in njegov sodelavec ter odnesla vso Trumpovo kartoteko.»Nisem mogel verjeti, da je jemanje zdravila za rast las za nekoga tako velika zadeva. Zagotovo to ni kršitev zdravniškega zaupanja, če nekomu poveš, da nekdo jemlje propecio za rast las. Kaj je narobe s tem?,« je vprašal Bornstein v pogovoru za NBC.Bornstein je povedal, da se je o vdoru odločil spregovoriti sedaj zaradi vsega cirkusa okrog Ronnyja Jacksona. »To je zame vesela novica,« je dejal 70-letni Bornstein, ki je resno računal, da ga bo Trump vzel s seboj v Belo hišo.Decembra leta 2015 je Bornstein razglasil, da bo Trump najbolj zdrav predsednik v zgodovini, ker je njegovo zdravje presunljivo odlično. Pred volitvami je povedal, da je to mnenje napisal v nekaj minutah v limuzini, ko je čakal na srečanje s Trumpom.Za NBC je tedaj povedal, da mu je izjava všeč, ker je resnična, saj so vsi še živeči nekdanji predsedniki ZDA bolni, drugi pa so mrtvi. Bornstein je pri tem izpustil. Kasneje na CNN pa je dejal, da si je izjavo izmislil in jo sestavil Trump, sam pa se je pod njo le podpisal.