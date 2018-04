Vzpostavljena je »vroča linija« med Severno in Južno Korejo

tekaški copati

Copati, na katere prisegajo košarkarji, tenisači in nogometaši

Univerzalni tekaški copati adidas AlphaBOUNCE Beyond športnikom iz različnih panog pomagajo do uspeha in prevlade na igrišču. Čeprav so namenjeni teku, prinašajo konkurenčno prednost tako košarkarjem in nogometašem kot tudi tenisačem ter drugim vrhunskim športnikom. Med znanimi obrazi nanje prisegajo nogometaš Gareth Bale, tenisačica Caroline Wozniacki ter NBA-jevca Damian Lillard in James Harden.