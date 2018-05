WHO: Onesnažen zrak vsako leto zahteva sedem milijonov žrtev

Onesnažen zrak ogroža vse

WHO onesnaženje zraka prišteva med pomembne dejavnike tveganja za nenalezljive bolezni.

Ženeva, 2. maja - Zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku vsako leto umre sedem milijonov ljudi, ocenjuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v danes objavljenem poročilu. Leta 2016 je tako zaradi onesnaženega zraka na prostem umrlo 4,2 milijona ljudi, še 3,8 milijona pa jih je izgubilo življenje zaradi onesnaženega zraka v gospodinjstvih.Ugotovitve iz novega poročila so po poročanju tujih tiskovnih agencij primerljive s podatki iz poročila, objavljenega pred dvema letoma.WHO v novem poročilu poudarja, da stopnja onesnaženosti zraka ostaja nevarno visoka v več delih sveta. Kar 90 odstotkov ljudi naj bi dihalo zrak z visoko koncentracijo onesnaževal.Več kot 90 odstotkov smrti zaradi onesnaženega zraka zabeležijo v revnejših državah, večinoma v Aziji in Afriki. »Onesnažen zrak ogroža vse, a najrevnejši in tisti, ki so odrinjeni na rob, nosijo največje breme,« je poudaril generalni direktor WHODodal je, da je nesprejemljivo, da več kot tri milijarde ljudi - večinoma ženske in otroci - vsak dan vdihavajo strupen dim iz peči in goriv v svojih domovih. »Če ne bomo ukrepali glede onesnaženja zraka, ne bomo nikoli dosegli trajnostnega razvoja,« je še opozoril generalni direktor WHO.WHO onesnaženje zraka prišteva med pomembne dejavnike tveganja za nenalezljive bolezni. Po ocenah naj bi botrovalo okoli četrtini (24 odstotkom) vseh smrti odraslih zaradi bolezni srca, 25 odstotkom smrti zaradi srčnih kapi, 43 odstotkom smrti zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni in 29 odstotkom smrti zaradi raka na pljučih.