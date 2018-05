Zagreb se je v Bruslju oklepal svojih manter

Slovensko-hrvaška smer: Haag-Bruselj-Luxembourg

Bruselj – V obravnavi, ki je trajala dve uri in pol, sta obe delegaciji predstavili svoja stališča in odgovarjali na vprašanja predstavnikov evropske komisije. To so bili konkretna vprašanja, ki so se nanašala na slovenske očitke o kršitvah prava EU na več področjih kot posledici hrvaškega zavračanja arbitraže. V Zagrebu sicer zatrjujejo, da vprašanje meje sploh ni povezano s pravom EU. »Naši argumenti trčijo drug ob drugega glede vprašanja mednarodnega prava, vprašanja meje,« je po obravnavi pred bruseljsko palačo Berlaymont povedala vodja hrvaške delegacijeTudi v razpravi pred evropsko komisijo je Hrvaška uporabila argument, da arbitražna razsodba ne velja in da je meje meddržavna meja kot osamosvojitvi 25. junija 1991. »Ti stališče sta državi potrdili leta 2005, ko sta sprejeli izjavo izogibanju incidentov,« je razlagala hrvaška. Potek same meje, denimo v Piranskem zalivu, sta obe državi že ob sprejetju meje razlagala vsaka po svoje. Tako je za Slovenija sredinska črta hrvaški zahtevek in nikakor ne meja. Tudi takšne razprave so bile po ocenah neuradnih virov omenjene v razpravi pred evropsko komisijo.Drugače kot Hrvaška, ki uporablja tezo o neveljavnosti arbitraže in slovenske argumente razglaša za umetne, je slovenska stran pojasnjevale tehnične razsežnosti kršitev na konkretnih področjih. Kako se bo odzvala evropska komisija, po zaslišanju ostaja negotovo. Kot so sporočili, sta obe strani imeli priložnost, da pisno in ustno predstavita svoja stališča. Posameznih korakov v postopku nočejo komentirati. Evropska komisija ima možnost, da do 18. junija poda obrazloženo mnenje o zadevi. Tudi če mnenja sploh ne bo, lahko Slovenija vloži tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU.Po ustni obravnavi slovenske pritožbe se bo čakalo, kaj iz vsega zapisanega in povedanega potegnila evropska komisija. Po pričakovanjih bo poročilo najprej napisala njena pravna služba, nato bi o zadevi utegnil odločati še komisarski kolegij.Na slovenski strani glede na izkušnje v času po sprejetju arbitražne razsodbe ni bilo zasidrano pričakovanje, da bi evropska komisija lahko prevzela slovensko stališče o nesprejemljivosti hrvaškega zavračanja razsodbe. Zlasti glede ne izjave predsednikaje bila po navedbah neuradnih virov skoraj kot presenečenje obravnavana stroga strokovno-tehnična drža predstavnikov evropske komisije na ustni obravnavi. Tako je bilo, denimo, postavljeno vprašanje, ali 25 hrvaških ribičev lahko pride po dovolilnice za ribolov v slovenskem morju.To je pravica, ki izhaja že iz dvostranskega sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju (znamenitega SOPS) in je pozneje postala del hrvaške pristopne pogodbe. Glede tega Slovenija sicer nikoli ni imela zadržkov. Celotna obravnava namiguje na katere točke povezovanje s pravom EU bi se pozneje lahko nanašali prihodnji postopki. Hrvaški premier Andrej Plenković je, denimo, lani junija tik pred objavo razsodbe ob robu vrha EU zatrjeval, da arbitraža le v manjših delih, kot je, denimo, ribištvo, zadevala evropsko pravo.Na strani evropske komisije je bila močna delegacija, v kateri so bili predstavniki njene vplivne pravne službe, sekretariata, pa generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo. Temeljno vprašanje je, v koliko meri sta evropska komisija in sodišče EU (če pride do tožbe pred njim) dovzetna za slovensko argumentacijo, da se mora z arbitražo odrejeno mejo mora upoštevati kot mejo, do katere se izvaja evropsko pravo na območju ene države. Poleg tega se več delov prava EU, denimo schengenski zakonik, nanaša na mednarodno pravo.Hrvaška sicer v razpravah o arbitraža uporablja neobičajno tehniko, ki je obravnavanje kot argumentacija »cherry-picking«, saj iz potegnejo neko izjavo iz konteksta. Menda so se kot argument v lastno korist sklicevali še na nedavno italijansko noto, s katero je Rim pojasnjeval, da so za njih še vedno veljavne njihove koordinate poteka meje v Tržaškem zalivu iz osimskega sporazuma. Koordinate sicer zahtevajo italijansko označitev točk na meji in nimajo povezav s slovensko-hrvaško razmejitvijo na morju.