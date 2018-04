FOTO:Zgodovinski trenutek: Voditelja Severne in Južne Koreje hočeta mir (VIDEO)

20 sekund sta se korejska predsednika rokovala na meji.

Seul - To je bilo doslej šele tretje srečanje predsednikov obeh držav v zgodovini. Na pobudo Kim Džonga Una sta se voditelja najprej sprehodila čez mejo v Severno Korejo, nato pa vrnila v tako imenovano »hišo miru« na južni strani črte prekinitve ognja iz leta 1953.Južnokorejski predsednik je najprej okleval, ko ga je severnokorejski voditelj povabil, naj prestopi mejno črto, a ga je Kim prijel za roko in popeljal čez črto. Nato sta se državnika z roko v roki sprehodila nazaj na južnokorejsko ozemlje., predsednik Severne Koreje, ki je zadnja desetletja razburjala svet s svojim jedrskim programom Kim je po poročanju tiskovne agencije AFP dejal, da je prišel na srečanje odločen, da pošlje signal za začetek nove zgodovine. Predsednik Južne Korejeje odgovoril, da upa na pogumen dogovor, ki bo veliko darilo celotnemu korejskemu ljudstvu in vsem, ki si želijo miru.Po navedbah tiskovnega predstavnika južnokorejskega predsednika sta imela voditelja resen in iskren pogovor o denuklearizaciji Korejskega polotoka, o vzpostavitvi trajnega partnerstva med državama in razvoju odnosov. Povedal je, da bodo ob koncu vrha objavili skupno izjavo, ki jo še oblikujejo.Vrh predsednikov obeh Korej služi kot podlaga veliko bolj pričakovanemu vrhu med Kimom in predsednikom ZDA, do katerega naj bi prišlo v začetku junija. Trump si je po seriji žalitev s Kimom premislil in se je odločil za diplomacijo, ki naj bi pripeljala do »denuklearizacije« Korejskega polotoka, čeprav si obe strani izraz drugače razlagata.ZDA zahtevajo, da se Severna Koreja odpove svojemu jedrskemu orožju, vendar Pjongjang doslej še ni nakazal, da je pripravljen na tak korak. Pred pogajanji o jedrski razorožitvi zahteva Kim varnostna zagotovila, ki za zdaj še niso natančno opredeljena, vendar pa bodo zagotovo zajela tudi umik ameriških vojaških enot s črte prekinitve spopadov.