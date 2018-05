Huda poškodba mladega spidvejista Jana Pintarja

Ljubljana - Pozivna dirka v avstrijskem Cmureku, na kateri je na praznični torek tekmovalo 16 voznikov iz osmih držav, se ni dobro končala za zelo obetavnega spidvejista AMTK Ljubljana, komaj 17-letnega Pri grdem padcu , v katerega je bil vpleten še šest let starejši Slovak Patrik Buri, je namreč utrpel hujše poškodbe. Na stezo sta takoj pripeljali dve reševalni vozili, posredovala sta tudi helikopterja, ki sta oba poškodovana dirkača prepeljala v bolnišnico v Gradcu.Kot so sporočili njegovi delodajalci iz AMTK Ljubljana, so Jana (sina šestkratnega državnega prvaka Gregorja Pintarja) v bolnišnici uspavali v umetno komo in ga zadržali na opazovanju, v prihodnjih dneh pa bo jasno, kako resne poškodbe je mladenič utrpel. »Vsi skupaj držimo pesti za čim hitrejše okrevanje in smo v mislih z Janom in njegovimi najbližjimi,« so še zapisali v ljubljanskem klubu. Pintar je sicer na prvih dveh preizkušnjah državnega prvenstva zabeležil enajsto oziroma osmo mesto, osvojil pa pet oziroma sedem točk.Pozivno dirko v Cmureku so kljub zgodnji nesreči že v drugi vožnji (vanjo je bil, toda brez posledic, vpleten še Poljak Marcin Koscielski) nadaljevali in spravili pod streho, od četverice slovenskih predstavnikov se je najbolj izkazal Matic Ivačič, ki je v velikem finalu zasedel drugo mesto (13+2), Nick Škorja je bil peti (11), Denis Štojs pa sedmi (10). Zmage se je, z grenkim priokusom, veselil najboljši domači dirkač ta hip Daniel Gappmaier (13+3).