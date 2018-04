Kapetan po novem porazu obžaluje nespametne napake

Budimpešta - Slovenski hokejisti so izgubili tudi drugo srečanje na svetovnem prvenstvu divizije A, s 4:1 so bili od risov boljši še Poljaki. Slovenci so bili večino tekme spet boljši nasprotniki na ledu, a nikakor niso našli poti do mreže Odrobnyja, edini zadetek je dosegel najmlajši v slovenski reprezentanci Jan Drozg.



Že po prvi tretjini so risi zaostajali, nato pa so v drugi pritisnili in izenačili. A veselje ni trajalo dolgo, Poljaki so hitro dosegli še dva zadetka in povedli s 3:1, v zadnji tretjini pa niso imeli pretirano težkega dela z ustavljanjem slovenskih napadov, zmago je z golom za 4:1 potrdil Hmeljevski. Poraz Slovenije je dobro minuto pred koncem omilil Urbas, nato so risi poizkusili še brez vratarja, a je bilo časa za preobrat premalo.



Slovenske sanje o povratku v elitno divizijo so tako končane, zdaj risom ostane le še boj za obstanek v diviziji A. Slovenci so v Budimpešti resda oslabljeni, a so na papirju še vedno precej boljši od Velike Britanije in Poljske, na ledu pa premoči niso pokazali. Dva poraza sta zagotovo veliko razočaranje, veliko vprašanj pa čaka tudi selektorja Karija Savolainena.



Kari Savolainen poudarja, da moramo ostati mirni: »Dobro vprašanje, kaj je šlo narobe ... Vem, da se vsi proti nam borijo stoodstotno. To moramo sprejeti in ostali mirni. Zdaj imamo občutek, da se je vse zarotilo proti nam. Nimamo sreče pri strelih, pa še sami uničujemo svojo igro, kot smo jo danes s kaznimi. Na takšnih turnirjih je pomembna vsaka tekma, vsaka tretjina, vsak gol. Na to tekmo smo se skrbno pripravili, vemo, da je Poljska močna ekipa. Potem pa smo si sami zapletli življenje v drugi tretjini in cena je bila previsoka.«



Kapetan Urbas obžaluje, da spet niso našli poti do mreže: »Danes smo tekmo odprli bolje kot tekme prej. A plošček spet ni hotel noter. Prečke, vratnica, črta ... In z enim ali dvema goloma tekme ne moreš dobiti. Oni pa so tudi imeli svoje priložnosti. Težko je strniti misli po takšni tekmi, a seveda ne moremo biti zadovoljni. V drugi tretjini smo se prej pogovorili, mogoče smo bili preveč živčni. Potem smo se umirili, a ko smo začeli drsati, kot je treba, smo naredili nekaj nespametni napak. Ko pa igraš toliko časa z igralcem manj, oni dobijo 'momentum', potem pa se moraš spet ti pobirati.«

POTEK PRVE TRETJINE

Prva tretjina se je za Slovenijo začela na najslabši možen način. Po le minuti igre je Miha Verlič naredil prekršek za izključitev, Poljaki so imeli dve minuti igre z igralcem več in tik pred iztekom powerplaya so tudi zadeli. Damian Kapica je z desne strani našel kotiček prostora nad ramenom Gašperja Krošlja in plošček poslal v mrežo, Slovenija pa tako po le treh minutah igre spet izgublja. Prvič je z igralcem več že igrala tudi Slovenija, ki je dobro postavila igro v napadu, a je vratar Odrobny vse strele zadržal.



Slovenija spet napada z igralcem več, gol pa bi skoraj dali Poljaki, Krystian Džubinski je prišel do prodora in se sam znašel pred Krošljem, a je meril mimo gola, ostaja 0:1. V drugem delu prve tretjine so Slovenci pritiskali na gol Poljakov, dve veliki priložnosti sta imela Jan Drozg in Jan Urbas, a sta obakrat ploščka zletela za las mimo gola. Na drugi strani so imeli nekaj polpriložnosti tudi Poljaki, ki so sprožili pet strelov več proti vratom Slovenije, a Krošelj ni klonil. Po prvi tretjini tako Poljaki vodijo z 1:0.

POTEK DRUGE TRETJINE

Druga tretjina se je začela z dobro igro Slovencev, veliko priložnost pred prazno mrežo je imel Miha Verlič, a ni uspel poriniti ploščka v gol. Slovenija ima še vedno veliko težav v zaključkih akcij, plošček nikakor noče v gol. Za izenačenje je na koncu poskrbel najmlajši v slovenski izbrani vrsti Jan Drozg, ki je dosegel prvi gol v dresu slovenske reprezentance. Drozg je prodrl po desni strani in pomeril pod prečko, Odrobny pa je bil brez moči in izid je zdaj 1:1.



Slovenija je imela takoj po zadetku še dve veliki priložnosti za vodstvo, enkrat se je plošček skotalil za las mimo vratnice, drugič pa je nekdo od Poljakov plošček počistil z golove črte, čeprav je že izgledalo, da bo Slovenija povedla. Poljaki so na drugi strani s prvim resnim napadom v drugi tretjini odgovorili z zadetkom, pod prečko Krošlja je zadel Bartolomej Neupauer in Slovenija spet zaostaja.



Ekipi se v drugi tretjini izmenjujeta v igri z igralcem več, do sedaj pa so za 1:0 zadeli le Poljaki, slovenski powerplayi so ostali neizkoriščeni in risi še vedno lovijo zaostanek. Do konca druge tretjine je še dobrih pet minut, Poljaki pa imajo kar dva igralca več, izključena sta Kranjc in Pance. Poljaki so do povišanja vodstva prišli po kazenskem strelu, ki so ga Poljaki dobili po prekršku Aleša Mušiča. Izvedel ga je Koluš, ki je lepo počakal, da se je Krošelj ulegel, in nato plošček poslal pod prečko. Poljska vodi z visokih 3:1, Slovenija ima še 23 minut časa, da rezultat spreobrne.



Slovenci na drugi strani spet niso imeli sreče, ob igri z igralcem več je Robert Sabolič stresel prečko, plošček še vedno noče v mrežo. Po koncu druge tretjine Slovenija zaostaja z 1:3. V drugi tretjini so Slovenci sprožili kar 15 strelov, Poljaki le 8, pa so vseeno današnji nasprotniki risov dosegli gol več.

POTEK TRETJE TRETJINE

V zadnji tretjini je imel prvo priložnost za znižanje slovenskega zaostanka Jan Urbas, po podaji Saboliča je bil Odrobny že na tleh, a je Urbas plošček slabo zadel in s slovenskim golom spet ni bilo nič. Nato je bil izključen Žiga Pance, Slovenci so se sicer ubranili, a je časa vse manj, še 13 minut. Slovenci napadajo z vseh strani, a so Poljaki zelo disciplinirani v obrambi in risi si v zadnjih minutah niso priigrali pravih priložnosti, do konca tekme pa je še manj kot deset minut.



Nato se je zgodilo najhujše, pred Krošljem se je dobro znašel Hmeljevski in plošček pospravil v mrežo za vodstvo z 1:4, sanje o zmagi Slovenije pa se počasi končujejo. Napako za zadetek je storil Krošelj, ki ni ujel lahkega strela, Hmeljevskemu pa odbitka ni bilo težko pospraviti v mrežo. Slovenci so imeli priložnost za drugi zadetek prek Jana Drozga, ki je lepo pripravil strel Mihi Verliču, napad pa se je končal tako kot večina slovenskih - z obrambo Odrobnyja. Drugi zadetek za Slovenijo je minuto pred koncem dosegel kapetan Urbas, a je časa za preobrat premalo. Slovenci so sicer poizkusili še z igro brez vratarja, a je strel Urbasa zaustavil Odrobny. Tekma se je končala z 2:4.



Slovenija: Poljska 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Kapica 3, Neupauer 28, Koluš 38, Hmeljevski 52; Drozg 25, Urbas 59.