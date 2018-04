Na Dunaju še ni bilo igre za sosednjo Budimpešto

Dunaj



Tičar in Sabolič spet skupaj

Tudi z igralcem več ni šlo

Avstrija: Slovenija 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Dvorana Alberta Schultza, gledalcev 1500, sodniki Smetana, Sternat, Bärenthaler, Verworner (vsi Avs) .

Strelci: 1:0 – Lebler (Kirschläger, Hundertphud, 6 – PP), 1:1 – Urbas (8), 2:1 – Ban (Schumnig, Zwerger, 19); kazenske minute: Avstrija 14, Slovenija 14.

Slovenija: Krošelj, Pintarič; Pavlin, Gregorc, Kuralt, Tičar, Sabolič; Vidmar, Kranjc, Ograjenšek, Verlič, Urbas; Magovac, Štebih, Drozg, Goličič, Bašič; Ropret, Logar; Hebar, Mušič, Pance.

- Popotnica za sinočnjo tekmo slovenske reprezentance ni bila prav spodbudna. Najprej je bilo zjutraj povsem jasno, da Anžeta Kopitarja po pričakovanju ne bo med risi, saj bo kot kapetan moštva Los Angeles Kings še nekaj časa ostal v ZDA in namenil pozornost analizi s stroko in vodstvom kluba ter srečanjem z navijači in pokrovitelji.Če bi naši risi igrali v elitnem razredu, bi bilo tokrat več možnosti za njegovo pravočasno vrnitev, prvenstvo na Danskem se bo namreč začelo v prvem majskem tednu. Povrh pa so še močno opozorilo slovenskim hokejistom poslali Kazahstanci, udarni tekmeci na SP, s sredino zmago proti Avstriji na Dunaju s 5:0.Sinoči je bilo od uvodnih minut jasno, da se bodo morali izbranci selektorja Karija Savolainena na tej sklepni pripravljalni tekmi pred odhodom v Budimpešto morali za zmago zelo potruditi. Finski strokovnjak se je tokrat odločil za novo udarno napadalno navezo, združil je dolgoletna reprezentančna soigralca in povrh tudi ob ledu izjemna prijatelja Roka Tičarja in Roberta Saboliča, a ker tokrat ni med risi Žige Jegliča, tretjega v tej tradicionalni trojki igralcev z izkušnjami iz KHL, ga je zamenjal Anže Kuralt, nazadnje na OI med najvidnejšimi slovenskimi hokejisti.Prvi gol so hitro zabili gostitelji, ko so napadli kar z dvema igralcema več, a slovenski odgovor je hitro sledil. Ko je kapetan Jan Urbas z natančnim diagonalnim strelom izničil uvodno domačo prednost, so risi zadihali in takrat še niso slutili, da bodo imeli v nadaljevanju precej težav. To pač ni bila igra, kot si jo želijo slovenski trenerji in igralci v prihajajočih dneh prvenstva na Madžarskem.Predvsem v obrambi je bilo preveč manevrskega prostora za tekmece, pred vrati domačega čuvaja mreže Davida Madlenerja pa premalo ustvarjalnosti kot tudi zbranosti. Enkrat je plošček tik pred palico skočil Anžetu Kuraltu, drugič Mihi Verliču. Poskušal je opozoriti nase tudi novinec Jan Drozg, a prilagajanje na časovno razliko med Severno Ameriko in srednjeevropskim prostorom zanj še traja.Po novem vodstvu Avstrije je slovenska vrsta v nadaljevanju kar trikrat zapored zapravila prednost igralca več, nekaj posameznih akcij je v končnici obetalo zasuk, a tega slovenska vrsta ni dočakala. Seveda pa bo zdaj najbolj pomembno, kakšen bo izid v nedeljo na premieri SP proti Veliki Britaniji.