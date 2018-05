Po loteriji derbi ZDA, Rusi brez težav (VIDEO)

Kobenhavn

Svetovno prvenstvo na Danskem

Rusija : Francija 7:0

Švedska : Belorusija 5:0



ZDA : Kanada 5:4

Nemčija : Danska 2:3

- Na Danskem se je začelo svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. V derbiju prvega dneva so v skupini B v Herningu ZDA po kazenskih strelih premagale Kanado, junak zmage je bil Cam Atkinson, ki je bil v maratonskem izvajanju kazenskih strelih dvakrat mojstrsko uspešen.Po rednem delu, ki je zaradi ritma in številnih priložnosti navdušil gledalce, je bil izid 4:4.Tekmo so bolje začeli Kanadčani, ki so z goloma Pierre-Luca Duboisa in Ryana O'Reillyja povedli z 2:0, a Američani so nato zrežirali preobrat in na sredini tekme vodili s 3:2, za to so poskrbeli Anders Lee, Dylan Larkin in Johnny Gaudreau.Anthony Beauvillier je izenačil na 3:3, Larkin je svojim drugim golom Američane spet popeljal v vodstvo, podaljšek je favoriziranim Kanadčanom priboril Colton Parayko. V dodatnih minutah gola ni bilo, Kanadčani niso izkoristili dveminutne številčne premoči na ledu, za kar so bili kaznovani pri streljanju kazenskih strelov.Tudi na drugi tekmi skupine med Danci in olimpijskimi podprvaki Nemci po rednem delu zmagovalca ni bilo, izid je bil 2:2, za Dance, ki so dvakrat vodili sta v polno zadela Jesper Jensen in Frederik Storm, za goste pa Leon Draisaitl ter Yasin Ehliz. Gola ni bilo niti v petminutnem podaljšku, tako da so tudi to tekmo odločili kazenski streli. Edinega je zadel Danec Frans Nielsen.V skupini A Rusija ni imela težjega dela proti Franciji, zmagala je s 7:0, dva gola je dosegel Kiril Kaprisov, po enega pa Pavel Bučnevič, Jevgenij Dadonov, Aleksander Barabanov, Maksim Šalunov in Artjom Anisimov. Rusi so Francoze nadstreljali s kar 39:10!Le malo manj učinkoviti so bili Švedi, Beloruse so premagali s 5:0. Gole so dosegli Lias Andersson, Gustav Nyqvist, Mattias Janmark-Nylen, Rickard Rakell in Mika Zibanejad.