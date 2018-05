Froome za zeleno mizo zagotovo ne bo izgubil Gira 

Jeruzalem - Polemike okrog Chrisa Frooma so le dan pred začetkom dirke po Italiji v Jeruzalemu še vedno zelo žive. Direktor Gira Mauro Vegni se zelo dobro spomni, kako slabo luč je vrgel dopinški primer Alberta Contadorja na njegovo zmago na Giru leta 2011, zato letos poizkuša vse, da se mu kaj takšnega ne bi ponovilo.



Froome bo jutri štartal Giro, o tem ni nobenega dvoma, Vegni pa se je pri predsedniku mednarodne kolesarske zveze Davidu Lappartientu pozanimal, kaj lahko pričakuje v luči razpleta dopinškega primera leta. »Glede na vse dogajanje okrog Frooma so vprašanja zagotovo na mestu. O tem sva govorila z Lappartientom, zatrdil mi je, da je zelo malo možnosti, da bi primer razplet dobil še pred Girom, najverjetneje ga ne bo niti do Toura. Jasno mi je tudi zatrdil, da če bo Froome dobil Giro, potem bo zmago na Giru obdržal, ne glede na razplet primera,« je na predvečer dirke pojasnil Vegni.

Kdaj bi sploh začela teči kazen?

Na mestu je tudi vprašanje, kako sploh odmeriti kazen Froomu, če bo do nje res prišlo. Na novinarski konferenci direktor ekipe Sky na vprašanja glede Frooma pričakovano ni odgovarjal, so pa iz tabora Britanca še enkrat več zatrdili, da so prepričani, da bodo pravno bitko dobili in da kazni ne bo.



»Predlagal sem Lappartientu, da glede na dolg disciplinski proces dobro razmisli o kazni. Če bo prišlo do prepovedi, potem bi morala začeti veljati šele v trenutku, ko bo UCI to objavila. Če bo do nje prišlo po Giru, potem bo začela veljati po Giru, če bo prišla po Touru, potem pa po Touru. Če bo kaznovan, mu bodo zmago na Vuelti najbrž odvzeli, drugih dirk pa ne, saj bi bilo nepošteno do navijačev in tudi do Frooma, da bi dirkal na dirkah, na koncu pa ostal brez zmag,« je še povedal Vegni.



Froome lahko tako rožnato majico izgubi le na cesti, če jo bo pripeljal do Rima, bo zmaga na Giru za vedno ostala v njegovih vitrinah, če gre verjeti besedam Italijana: »Prepričani smo, da kdor bo nosil rožnato majico v Rimu, bo končni zmagovalec za vse čase.«