Gino Bartali postal častni državljan Izraela

Jeruzalem

Rešil je več kot 800 Judov

- Letošnja kolesarska dirka po Italiji se bo prvič v zgodovini začela v Izraelu. Pred petkovim startom 101. izvedbe Gira so se tamkajšnji prireditelji s simbolično potezo spomnili na italijansko kolesarsko legendo Gina Bartalija, ki so mu podelili častno izraelsko državljanstvo.V petek se bo v Izraelu začela 101. kolesarska dirka po Italiji, ki se bo po 21 etapah končala v Rimu. Lansko zmago bo branil Nizozemec Tom Dumoulin, prve tri etape, med njimi uvodni kronometer v Jeruzalemu, pa bodo prvič v tej državi.Podelitev častnega državljanstva za Bartalija je letos sledila sprejemu med pravičnike med narodi v izobraževalnem centru holokavsta Yad Vashem. Ta naziv v Izraelu podelijo ljudem, ki so med drugo svetovno vojno pomagali Judom pred nacističnim preganjanjem, Bartali ga je posthumno dobil leta 2013.Bartali, dvakratni zmagovalec dirke po Franciji in trikratni najboljši na Giru, je leta 1943 pomagal rešiti 800 Judov pred deportacijo v taborišča. Bartali je pod pretvezo treningov v svojem kolesu tihotapil ponarejene dokumente in fotografije, s pomočjo katerih so se nato preganjani Judje umaknili na varno.Dokument o častnem državljanstvu je danes direktor centra Yad Vashem Avner Shalev predal njegovi vnukinji Gioii Bartali, na slovesnosti pa sta bila še italijanski veleposlanik v Izraelu Gianluigi Benedetti in častni predsednik izraelskega dela Gira Sylvan Adams.