Ko je v tako dobri formi, je skoraj nepremagljiv

Roglič v rumeni majici na startni črti zadnje etape

- V Baskiji se je še spoznaval z novimi občutki, v Švici je bil na mesta na odru za zmagovalce že navajen. Primož Roglič je prekolesaril dirko po Romandiji brez napak in domov odnesel rumeno majico zmagovalca, nekaj grenkega priokusa pa ostaja, saj se mu je etapna zmaga dvakrat za las izmuznila.Tudi če bi se sezona zanj včeraj končala, bi moral biti Roglič z izkupičkom zadovoljen. Pred sezono se je želel povzpeti v najožji krog favoritov za enotedenske dirke, po zmagah najprej v Baskiji, zdaj pa še v Romandiji se niti tuji mediji ne morejo načuditi slovenskemu kolesarskemu fenomenu.Pot do zmage ni bila lahka, sobotna kraljevska etapa s petimi vzponi je bila tudi za najboljše hribolazce velik zalogaj. Roglič je imel pred 21-letnim Kolumbijcem Eganom Bernalom šest sekund naskoka, Bernal pa je imel pred seboj celoten vlak Skya, ki je znova deloval brezhibno. Najprej so pomočniki iz britanskega moštva s silovitim tempom na zadnjem vzponu razredčili glavnino, nato je na vrsto prišel Bernal in z Rogličem sta si začela izmenjavati udarce.Pri prvih dveh napadih je Roglič ravno še zadržal stik, proti vrhu pa se je počutil vedno bolje in pred začetkom spusta je tudi nosilec rumene majice z napadom pokazal, kdo je gospodar dirke. Bernal se je vdal v usodo in prepričeval Rogliča, naj vsaj skupaj narekujeta ritem na dolgem spustu do cilja in se pomerita še za etapno zmago, a je imel kapetan Lotta svoje načrte.»Ko je na spustu napadel Jakob Fuglsang, je bilo to za nas popolno, Primož je moral nato paziti le še na odbitne sekunde za drugo in tretje mesto, na koncu mu je prednost uspelo celo še povečati. Za nami je še en zelo dober dan,« je bil z odlično taktiko zadovoljen športni direktor Lotta Sierk-Jan de Haan. Fuglsang je na koncu ciljno črto prečkal z 48 sekundami prednosti in postal prvi Danec po 25 letih z etapno zmago na dirki po Romandiji, Roglič pa je Bernala ugnal še v šprintu za drugo mesto.»Bil je pravi boj, ves dan je bilo težko, a sem se na vzponih in spustih počutil odlično. Šlo je na nož do ciljne črte. Pričakujem, da bo tako tudi jutri, a imamo močno ekipo, nikogar nas ni strah,« je po sobotni etapi Roglič prekipeval od samozavesti.Nedeljska etapa pričakovano ni prinesla sprememb v skupnem seštevku, za etapno zmago so se pomerili šprinterji, roki je v zrak vzdignil Nemec Pascal Ackermann. Roglič je v glavnini le nadzoroval Bernala, Kolumbijec je le v sklepnem delu poskrbel za malo nelagodja, ko se je skupaj z vlakom Skya postavil povsem na čelo glavnine. Rumena majica je hitro prepoznala morebitno nevarnost, po le nekaj sekundah je bil Roglič že v zaveterju Bernala, ki je moral priznati, da je bil Slovenec tokrat preprosto boljši, čeprav je razlika na vrhu znašala le osem sekund.»Brez besed sem, končno mi je odleglo, za to veliko zmago je garala celotna ekipa. Iz dirke v dirko dokazujemo, da smo močni, s takšno ekipo je lepo delati, še lepše pa je, ko njihovo zaupanje upravičiš z zmago. Vsak dan je malo pripomogel k tej rumeni majici, pomemben je bil že prolog, odločil pa je gorski kronometer,« je povedal Roglič, potem ko je v žep pospravil drugo etapno dirko svetovne serije v karieri, nato pa nadaljeval: »Bil sem zelo optimističen. Vedel sem, da sem dober, a to moraš še vedno vsak dan dokazati na cesti. Daleč od tega, da bi bilo lahko, prav zato je bil ta fantastični teden nekaj posebnega. Ne morem povedati, kako zelo ponosen sem.«Slovensko kolesarstvo se tako veseli še ene velike zmage, največje v tej sezoni, uspeha pa žal ni dopolnil Simon Špilak. V petek je na kronometru nakazal, da se njegova forma vzpenja, nato pa je v soboto zaostal več kot pet minut in dirko sklenil na 30. mestu v skupnem seštevku.