Prvo rožnata majica pripada Tomu Dumoulinu

Jeruzalem

Luk Benies/Afp Chris Froome se je s strganim dresom in odrgninami vrnil z ogleda proge.

Odlično tudi Yates in Pozzovivo

- Veliki štart dirke po Italiji v Jeruzalemu ni razočaral. Gledalci so prišli pospremit zanimiv desetkilometrski kronometer, ki je odločil o nosilcu prve rožnate majice, na koncu se je zmage veselil svetovni prvak v vožnji na čas Tom Dumoulin. Chris Froome je imel smolo že na ogrevanju, po prvem dnevu pa zaostaja velikih 37 sekund.Začetek 101. Gira marsikomu ne bo ostal v najlepšem spominu, kolesarji so imeli na ogledu proge precej težav s slabim asfaltom in zahtevnimi ovinki. Kanstantin Siutsov je padel tako hudo, da je Giro zaključil, še preden ga je dobro začel, na tleh sta se znašla tudi dva izmed favoritov Chris Froome in Miguel Angel Lopez.Oba sta jo odnesla le s praskami, predvsem pri Froomu pa je padec očitno pustil posledice. Britanec je bil v ovinkih negotov, nenehno je iskal pravilen položaj na sedežu in vrtel zelo lahek prenos. Že na oko Froome ni bil hiter, kar so potrdile tudi ure - v dobrih 12 minutah je za Tomom Dumoulinom na 21. mestu zaostal za kar 37 sekund.Dumoulin je nedvomno lahko najbolj vesel današnjega razpleta, dolgo pa je kazalo na zmago Rohana Dennisa, ki je bil na koncu le za dve sekundi prekratek. Med favoriti za končno zmago sta se odlično odrezala tudi Simon Yates in Domenico Pozzovivo, ki sta končala v prvi deseterici.»Izteklo se je sanjsko, več si sploh ne bi mogel želeti. Dobil sem etapo in si še privozil precejšnjo prednost pred tekmeci. Zdaj še ne bi razmišljal o tem, do kdaj lahko nosim majico, najprej želim proslaviti to zmago,« je bil v cilju zadovoljen Dumoulin.Vsi trije Slovenci nimajo ambicij v generalni razvrstitvi dirke, zato jim je današnji kronometer služil le za ogrevanje. Jan Polanc ga je končal na 59. mestu s 56 sekundami zaostanka, Matej Mohorič je bil 79., zaostal je minuto in tri sekunde, Domen Novak pa je končal na 170. mestu, bil je skoraj dve minuti počasnejši od Dumoulina.Nizozemec bo tako oblekel prvo rožnato majico, ki jo bo brez večjih težav lahko nosil vsaj do selitve na Sicilijo in šeste etape, ko kolesarje čaka vzpon na Etno.