Davis in Rondo zmlela prvake, Houston pa Utah (VIDEO)

New Orleans

Houston se ni preveč naprezal

NBA, končnica

Utah Jazz - Houston Rockets 92:113

(Houston vodi v zmagah z 2:1)



New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 119:100

(Golden State vodi v zmagah z 2:1)

- Aktualni prvaki lige NBA Golden State Warriors so na prvih dveh tekmah brez večjih težav premagali New Orleans, za nameček se je v postavo po poškodbi gležnja vrnil še Steph Curry. A Anthony Davis in soigralci niso nehali verjeti, da so sposobni pripraviti presenečenje, v tretji tekmi pa sta predvsem »Brow« in Rajon Rondo pokazala, kako se da streti prvake. Pelicans so slavili s 119:100.Davis je imel izjemen večer, dosegel je 33 točk in jim dodal še 18 skokov, še enkrat več pa je tudi Rondo pokazal, da je v končnici drugačen igralec. V rednem delu je bil praktično neviden, zdaj pa je dosegel 10 skokov in neverjetnih 21 asistenc, le eno manj od cele ekipe Golden Stata!New Orleans je nadzoroval tempo igre, Jrue Holiday je v obrambi ustavil Curryja, prvakom pa ni pomagal niti dober strelski večer Klaya Thompsona, ki je dosegel 28 točk. Klop Pelicans je premagala klop Warriors z 32:20 in New Orleans je prišel do zaslužene prve zmage v seriji, ki nikoli ni bila ogrožena. Tudi četrta tekma bo v Louisiani, domačini pa bodo imeli priložnost, da serijo izenačijo.Serija med Houstonom in Utahom je zelo nenavadna. Po gladki zmagi Raket na prvi tekmi je Utah slavil na drugi, tretja pa je spet brez večjih težav pripadla najboljši ekipi lige po rednem delu. Zmagali so s 113:92, James Harden je v zadnji četrtini lahko igral s pol moči, tokrat se je ustavil pri 25 točkah in 12 asistencah. Odličen je bil tudi Eric Gordon, ki je s klopi dosegel 25 točk.Utah je še vedno brez poškodovanega Rickya Rubia, kandidat za naziv novinca leta Donovan Mitchell pa tokrat ni imel svojega večera, dosegel je le 10 točk in Utah ni imel nikakršne možnosti za zmago. Tudi četrta tekma serije bo v Salt Lake Cityju, Houston pa bi bil z zmago tik pred konferenčnim finalom.