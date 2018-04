Dončić čaral tudi v španskem prvenstvu

Madrid - Real Madrid se bliža končnici španskega košarkarskega prvenstva, v 29. krogu lige ACB so z 92:75 premagali mestne tekmece Estudiantes. Luka Dončić je tokrat dobil nekoliko manjšo minutažo, saj je v petek odigral pomembno vlogo pri zmagi Reala v evroligi nad Panathinaikosom in napredovanju v polfinale.Tokrat je na parketu prebil 21 minut in dosegel 14 točk, temu je dodal še pet skokov in tri asistence. Vse tri podaje so bile cirkuške, s kakršnimi Dončić v Madridu navdušuje že vse od prihoda v špansko prestolnico.Dončić je bil skupaj s Sergiom Llullom in Treyem Thompkinsom najboljši strelec Reala s po 14 točkami, prav po povratku Llulla se je vloga Dončića v ekipi nekoliko spremenila. Zdaj si s španskim veteranom, enemu najboljših branilcev evrolige, delita minute na položaju organizatorja igre, Slovenec pa tako več časa preživi brez žoge, a se tudi v tej vlogi očitno znajde odlično.Poseben večer je imel tudi Edy Tavares, ki je dosegel dvojnega dvojčka, 13 točkam je dodal prav toliko skokov in poskrbel, da se Real domov ni vrnil praznih rok.