Igor Kokoškov bo novi trener Phoenix Suns

Phoenix

Z izbranimi besedami tudi Woj in Lowe

- Po več kot mesecu dni ugibanj in špekulacij je jasno, da bo Igor Kokoškov prevzel vlogo glavnega trenerja v Phoenixu, ki ima tudi največ možnosti za prvi izbor na letošnjem naboru. Kokoškov trenutno še opravljal vlogo pomočnika trenerja v Utahu, po koncu sezone Utaha pa se bo pridružil Phoenixu in začel opravljati naloge glavnega trenerja. Kokoškov je tako postal prvi glavni trener v ligi NBA, ki ni bil rojen v ZDA, je pa že nekaj let ameriški državljan.»Navdušeni smo, da se Igor Kokoškov vrača v Arizono. Bil je pionir skozi svojo celotno košarkarsko kariero, že zdaj ima ogromno izkušenj. Bil je eden prvih neameriških pomočnikov v študentski ligi NCAA in kasneje v NBA, dosegel je prvi naslov evropskih prvakov s Slovenijo. V Igorjevih ekipah igralci vedno napredujejo, ekipe igrajo kreativno in tega se nadejamo tudi v Phoenixu,« je izbiro opisal direktor ekipe Ryan McDonough.Izbiro Kokoškova sta pohvalila tudi dva izmed najbolj vplivnih ameriških novinarjev, ki pokrivata ligo NBA - Zach Lowe in Adrian Wojnarowski, oba sta prepričana, da je Phoenix dobil odličnega trenerja, ki mu drugi niso bili pripravljeni ponuditi priložnosti.Kokoškov je v Phoenixu v preteklosti že delal kot pomočnik trenerja (2003-2013), zdaj se tja vrača kot glavni trener. V ligi NBA bo drugo leto deloval že 18. sezono zapored.Kokoškov prihaja v ključnem času za franšizo, ki je že nekaj let na dnu lige NBA, letos je dosegla le 21 zmag ob 61 porazih, kar je najslabši izkupiček v zgodovini kluba. Kljub temu je vodstvo Phoenixa sestavilo zanimivo mlado ekipo, morda pa bo ekipa imela tudi prvi izbor na letošnjem naboru. Če bo tako, bo imel Igor Kokoškov priložnost, da v NBA in Phoenix pripelje Luko Dončića in začne novo evropsko pravljico.