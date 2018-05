LeBron po izjemnem večeru na pol poti do konferenčnega finala (VIDEO)

Toronto

Boston doma brezhiben

- V seriji med Clevelandom in Torontom so bili tokrat Kanadčani izraziti favoriti, sploh glede na dejstvo, da je moral LeBron James s soigralci že v prvi seriji odigrati sedem zelo napornih tekem. Toronto je imel na prvi tekmi serije dogajanje povsem pod kontrolo, nato pa so v zadnji četrtini zmrznili in dopustili Clevelandu, da prvo tekmo v njihovi dvorani ukrade. Srečanje številka 2. se je končalo z bolj gladko zmago, Cleveland je slavil z 128:110.Drugo tekmo so začeli še bolje, nato pa se je ponovila že videna zgodba - LeBron James je ponorel. Dosegel je kar 43 točk ob metu iz igre 19/28, dodal je še 14 asistenc in osem skokov, postal je prvi košarkar v zgodovini z vsaj 43 točkami in 14 asistencami na eni tekmi končnice. Tokrat je imel veliko pomoč v Kevinu Lovu, ki je proti Indiani ostal marsikaj dolžan, v noči na petek pa je dosegel 31 točk in 11 skokov.»James je že zjutraj vedel, kaj vse je na kocki, že na ogrevanju je bilo jasno, da bo ta večer nekaj posebnega. Naša naloga je bila, da mu le pomagamo po najboljših močeh, ko igra tako dobro, smo skoraj nepremagljivi,« je najboljšega igralca lige pohvalil Love.Pri Torontu se je DeMar DeRozan ustavil pri 24 točkah, a ni dosegel nobenega skoka in le tri asistence, Kyle Lowry pa je zadel prvih pet metov na tekmi, na koncu pa končal z 21 točkami in osmimi asistencami. Jonas Valančiunas je dosegel 16 točk in 12 asistenc, a je imel ogromno težav s pokrivanjem Lova, kar bo največji izziv za trenerja Toronta Dwana Caseyja pred selitvijo serije v Cleveland.Serija med Philadelphio in Bostonom je nekaj posebnega. Philadelphia je največje presenečenje lige in je bila pred polfinalnim dvobojem rahel favorit, saj so Boston zdesetkale poškodbe, igrajo brez prvih dveh zvezdnikov Kyrieja Irvinga in že celo sezono brez Gordona Haywarda.Vseeno je Boston dobil tudi drugo tekmo v svoji dvorani in v seriji povedel z 2:0. Med tekmo so že zaostajali za 22 točk, a so se na krilih Jaysona Tatuma in Jaylena Browna, dveh mladeničev, ki letos blestita, vrnili v igro. Tatum je na koncu dosegel 21 točk, tudi dva odločilna prosta meta za zmago Bostona s 108:103. Brown je dosegel 13 točk, Terry Rozier pa 20.Pri Philadelphii so Joel Embiid, J. J. Reddick in Robert Covington presegli 20 točk, Ben Simmons pa je v 31 minutah na parketu dosegel zgolj točko, obramba Bostona je z gibljivimi in visokimi krili očitno našla način, kako preprečiti nevarne prodore Simmonsa pod koš.Serija se zdaj seli v Philadelphio, kjer 76erse čaka veliko dela.