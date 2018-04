FOTO:NBA: Dragićev Miami končal sezono (VIDEO)

Philadelphia - Za zlatega Gorana Dragića in njegove soigralce pri Miamiju je konec sezone v košarkarski ligi NBA. V peti tekmi konferenčnega četrtfinala so morali namreč znova priznati premoč Philadelphii, ki je bila pred kar 21.171 gledalci v domači dvorani Wells Fargo Center boljša s 104:91 in je s skupnim izidom 4:1 v zmagah napredovala med osem najboljših zasedb lige. Vročica pa se je morala zadovoljiti s tem, da je storila korak naprej v primerjavi z minulo sezono, v kateri je ostala brez izločilnih bojev. Philadelphia v naslednjem krogu pričakuje boljšega iz obračuna med Milwaukeejem in Bostonom, ki trenutno vodi s 3:2 v zmagah.Miami se je zmage veselil zgolj v drugem dvoboju serije, in to na gostovanju, nato pa so se mu sanje sesule na domačem parketu dvorane American Airlines Arena, v kateri je obakrat potegnil kratko. Tekmec je sinoči le še dokončal delo, predvsem s čvrsto obrambo, ki je gostom dovolila doseči zgolj 91 točk oziroma daleč najmanj v tej seriji. Čeravno je bila domača ekipa že tudi v prvem polčasu večinsko v vodstvu, pa njen uspeh ni bil samoumeven, saj sta moštvi na glavni odmor odšli poravnani - z izidom 46:46. Ključna je bila tretja četrtina, v kateri je poznejša zmagovalka z delnim izidom 12:3 pobegnila na udobnih +18 in nato prednosti ni več izpustila iz rok.Miamiju ni pomagalo niti večje število trojk (10:7) niti manj izgubljenih žog (11:15), ko pa je bila Philadelphia precej boljša pod obročema, čemur pritrjuje razmerje skokov - 53:40. Pri gostiteljih, ki so konferenčni polfinale ujeli prvič po letu 2012, je bil najbolj pri metu JJ Redick s 27 točkami, medtem ko sta se Joel Embiid (19 točk in 12 skokov) in Ben Simmons (14 točk in 10 skokov) veselila dvojnih dvojčkov. Pri poražencih je več kot polovico točk - kar 54 (od tega šest trojk) - prispevala klop, najučinkovitejši je bil Kelly Olynyk z 18 točkami, osmimi skoki in šestimi asistencami.Goran Dragić je v 35 minutah na parketu dosegel 15 točk (prosti meti 1:2, za dve 4:10, trojke 2:6) in dodal pet asistenc in en skok, privoščil si je tudi pet izgubljenih žog. Žvižge s tribun je izzval v začetku tretje četrtine, ko si je za udarec Simmonsa v glavo prislužil tehnično napako. Zlatega Ljubljančana, ki je sezono zaključil s povprečjem 17,3 točke na tekmo (karierno povprečje ima 13,7 točke), je sicer revija Obrazi 100 danes okronala za najvplivnejšega Slovenca. Zvezdnik Dwyane Wade, sinoči je naštel enajst točk, se še ni odločil glede nadaljevanja uspešne kariere, premislil bo tudi o možnosti tekmovalne upokojitve.