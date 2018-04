Real na krilih veteranov izenačil serijo

Madrid - Madridski Real se je po debaklu na prvi tekmi vendarle zbral in pokazal pravi obraz, v razprodani Okaki so premagali Panathinaikos z 88:82, v Madrid se vračajo z izenačeno serijo in precej boljšim občutkom pred nadaljevanjem. Luka Dončić je imel veliko težav z osebnimi napakami, met mu ni stekel in ustavil se je pri šestih točkah.



Real in Panathinaikos sta bila v prvem polčasu precej izenačena, Dončić pa je večino časa igro spremljal s klopi, saj je hitro dobil tri osebne napake in Pablu Lasu ni preostalo drugega, kot da ga posede na klop. Real je držal priključek na krilih veteranov Felipeja Reyesa in Rudyja Fernandeza, ključna za zmago pa je bila tretja četrtina, ko so Jayceeju Carrollu stekle trojke in Real je ušel na sedem točk prednosti.

V zaključku pokazal pravi obraz

Dončić je vseh svojih šest točk dosegel s črte prostih metov, kljub temu, da mu pri metu ni šlo, pa je bil v končnici ključni igralec Reala. Podelil je asistenco za trojko Carrolla, dobil dva skoka in ukradel še eno žogo, po dveh zadetih prostih metih Dončića se je tehtnica dokončno prevesila na stran Reala. Čudežni deček evropske košarke je igral 26 minut, ob šestih točkah je zbral še pet skokov in štiri asistence za statistični indeks 18.



Anthony Randolph je odigral slabih deset minut in dosegel štiri točke.

Najboljši strelec Reala je bil Reyes z 18 točkami, pri Panathinaikosu jih je Mike James dosegel 20. Zdaj se serija seli v Madrid, kjer bosta prihodnji teden dve tekmi. Četrtfinalna serija se igra na tri zmage.