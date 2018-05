Utah po veliki zmagi v Houstonu spet v igri (VIDEO)

Houston

Harden spet najbolj učinkovit

V noči na petek dvojni program

- Košarkarji Utaha so v drugi polfinalni tekmi v Houstonu slavili s 116:108 in izid v zmagah v seriji izenačili na 1:1. Prišli so do zelo pomembne zmage v gosteh, po kateri se v Utah vračajo z minimalno prednostjo.Gonilni sili zasedbe iz dežele mormonov sta bila na današnji tekmi Avstralec Joe Ingles s 27 točkami in novinec Donovan Mitchell s 17 točkami. Tridesetletni Ingles je s svojimi natančnimi meti za tri točke paral živce košarkarjem iz Teksasa, iz devetih poskusov je namreč zadel kar sedem trojk. S tem izkupičkom je dosegel svoj rekord v ligi NBA, učinkovito predstavo pa je prikazal tudi njegov devet let mlajši klubski soigralec Mitchell.»Najbolj pomembno je, da smo v prelomnih trenutkih dvoboja odbili napad Houstona. Današnja zmaga je izjemno pomembna, za napredovanje v konferenčni finale pa jih potrebujemo še tri,« je po dvoboju dejal Mitchell.V domači zasedbi, ki je v drugem polčasu nadoknadila primanjkljaj 19 točk iz druge četrtine, je bil najbolj učinkovit James Harden, ki je 32 točkam dodal še enajst podaj in sedem skokov. Rakete je uničil zelo slab met iz igre, iz 95 poskusov so zadeli 38 metov, njihov met za tri točke je bil še slabši - 10:37.Ob tem so v prvi polovici drugega polčasa porabili ogromno moči, da so dohiteli tekmece iz Utaha, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je zmanjkalo svežine, a tudi ideje v njihovi igri.Tretja tekma bo v noči na soboto v Salt Lake Cityju, zmagovalca tega dvoboja pa v konferenčnem finalu čaka zmagovalec dvoboja Golden State Warriors - New Orleans Pelicans.Po dveh tekmah aktualni prvaki iz Oaklanda vodijo v zmagah z 2:0. V noči na petek bosta na sporedu dve polfinalni tekmi, obe v vzhodni konferenci. Toronto bo gostil Cleveland, Boston pa Philadelphio. Po uvodnih tekmah Cleveland in Boston vodita v zmagah z 1:0.