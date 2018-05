1. SNL: Maribor nadaljuje zmagoviti niz (VIDEO) 

Velenje

Rudar Velenje : Maribor 1:3 (0:1)

Domžale : Ankaran 4:0 (2:0)

Jure Eržen/Delo Matej Poplatnik je bil tokrat v vlogi podajalca.

Triglav - Krško 2:0 (2:0)

Lestvica

1. Maribor 30 20 7 3 60:22 67

2. Olimpija 29 19 8 2 50:13 65

3. Domžale 30 19 5 6 67:23 62

4. Celje 29 12 7 10 50:38 43

5. Rudar Velenje 30 13 4 13 43:43 43

6. Gorica 29 10 5 14 28:41 35

7. Krško 30 8 6 16 33:53 30

8. Aluminij 29 6 8 15 32:52 26

9. Ankaran Hrvatini 30 4 9 17 29:72 21

10. Triglav Kranj 30 4 7 19 25:60 19

- Nogometaši Maribora nadaljujejo niz odličnih predstav v zadnjem mesecu državnega prvenstva. Tokrat so v gosteh s 3:1 premagali velenjski Rudar in se vsaj za en dan zavihteli na vrh prvenstvene lestvice, Olimpijo tekma z Aluminijem čaka šele jutri.Mariborčani so igrali brez manjkajočega Jana Mlakarja, v konici napada je tako ob Luki Zahoviću od prve minute začel kapetan Marcos Tavares. Domačini so se na štadionu Ob jezeru dobro branili vse do 45. minute, ko je Maribor v vodstvo popeljal prav Tavares.V drugem delu so v Velenju padli še trije zadetki, najprej je Tavares povišal na 2:0, v 75. minuti pa je Jaka Bijol zadel za Rudar in znižal na 2:1. Velenjčani so imeli nato še nekaj priložnosti, da bi prišli do izenačenja in morebiti Štajercem odščipnili dve točki, a je v 84. minuti piko na i novi zmagi postavil Luka Zahović. Štajerci še naprej vršijo pritisk na vodilno Olimpijo, ki je vsaj za 24 ur izgubila prvo mesto, vse bolj pa kaže, da bo o naslovu prvaka odločal večni derbi v Mariboru.Bijol 75; Tavares 45, 59, Zahović 84.Zadnji v sredinem popoldnevu so se na zelenice ob Kamniški bistrici podali nogometaši Domžal in Ankarana. Domžale so v prejšnjem krogu s porazom proti Celju bržkone že zapravile možnosti za naslov prvakov, tokrat pa si proti Ankaranu niso dovolili spodrsljaja, zmagali so s 4:0.Že v prvem polčasu sta Žan Žužek in Nermin Hodžić poskrbela za udobno vodstvo domačinov, v drugem delu sta zmago potrdila Nicholson in Bizjak. Domžale tako ostajajo na tretjem mestu v državnem prvenstvu, Ankaran pa ima po porazu le še dve točki več od Triglava na predzadnjem mestu.Žužek 27, Hodžić 33, Nicholson 83, Bizjak 87 (11m).Za uvod v tekmo med Triglavom in Krškim je poskrbel disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije, ki je Triglav zaradi slabe varnosti na štadionu kaznoval z 2500 evri kazni in tekmo pred praznimi tribunami. Eden od navijačev je namreč po tekmi z Rudarjem napadel sodniško trojko, ki je zbežala na avtobus Velenjčanov, domača ekipa pa je danes plačala davek s tekmo brez gledalcev.Očitno jim je bolj mirna atmosfera dobro dela, saj je Triglav prišel do zelo pomembne zmage v boju za obstanek. Potem ko je Ankaran spomladi zbral 12 točk, Triglav pa le dve, so Kranjčani zdrsnili na zadnje mesto prvenstvene lestvice. Proti Krškemu so po zmagi z 2:0 vpisali prvo zmago v spomladanskem delu prvenstva. V prvem polčasu sta jo zagotovila Luka Majcen, ki je zadel po protinapadu, tik pred iztekom prvega dela pa je vodstvo povišal David Tijanić s prostega strela.V drugem polčasu priložnosti ni bilo veliko, rezultat se ni spremenil in Triglav je prišel do zmage. Na prvenstveni lestvici zdaj za Ankaranom zaostajajo za dve točki.Majcen 20, Tijanić 45.