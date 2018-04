FOTO:Bayern boljši v vsem, razen v golih

AFP Keylor Navas in Marcelo sta zakuhala Bayernov gol, toda nato sta bila med največjimi junaki Realove zmage.



Lewandowski o prestopu ni želel govoriti

Ramos: Iniesta bi moral imeti dve zlati žogi

Medtem ko se v Barceloni pritožujejo nad sodnikom Björnom Kuipersom (pri Bayernu tega ne počno), češ da bi morali imeti Bavarci kar tri enajstmetrovke, je Realov kapetan Sergio Ramos po zmagi v Münchnu opozoril na krivico, da Barcelonin zvezdnik Andres Iniesta nikoli ni dobl zlate žoge. "Če mu ne bi bilo ime Andres Iniesta, ampak bi bil Andresinho, potem bi imel dve zlati žogi," je rekel Ramos in se priklonil Iniesti, ki bo poleti pomahal v slovo evropskemu nogometu in zaigral na Kitajskem.



Junaka Vazquez in Asensio

AFP Takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu je na igrišče vdrlo več navijačev, kar pa igralcem ni bilo preveč všeč.

München - Pri vseh statističnih podatkih je bil Bayern boljši od Reala z izjemo enega - golov. Moštvoje imelo več skupnih strelov (17:7), več strelov v okvir vrat (5:4), večjo posest žoge (56%:44%), več podaj (585:392), boljšo uspešnost podaj (86%:81%), več predložkov (29:7) ... Toda Real Madrid je dosegel dva gola, Bayern samo enega, zato je finalu mnogo bližje kraljevski klub.»Oba gola smo Realu podarili, nam pa ni uspelo unovčiti številnih priložnosti, zato ni čudno, da smo izgubili,« je bil razočaran Bayernov strateg Heynckes. »Redko ima Bayern toliko priložnosti, a jih ne izkoristi. Na drugi strani Real skoraj ni imel priložnosti, toda dosegel je dva gola. In ko se združita dve takšni situaciji, je poraz edina logična posledica.«Pri Bayernu so vse tri menjave opravili zaradi poškodb. Že v prvem polčasu sta se poškodovalain, nato v drugem polčasu še. »Bomo videli, kaj bodo razkrili zdravniški pregledi, toda če bosta Arjen in Jerome manjkala na povratni tekmi, bo to za nas velik udarec,« je tarnal Bayernov trener.Po tekmi je bil v središču pozornosti Bayernov napadalec. Nobena skrivnost ni več, da ga želi Real poleti zvabiti v Madrid, toda poljski napadalec bo težko prepričal Bayernovo upravo, da mu dovoli zamenjati delodajalca. »Še najboljše bo, če o tem nič ne povem,« je bil po porazu proti Realu skrivnosten Lewandowski.Toda poškodbe in napake v obrambi niso bile samo Bayernov problem, ampak tudi Realov. Madridčani so edini gol prejeli po seriji napak od zvezne vrste, branilcain nespretnemu posredovanju vratarja. In tudi Realov trenerje moral zamenjatiinzaradi poškodbe. Razlika je samo ta, da so v Realovi zasedbi na vse tegobe pozabili, ker so zmagali.»Trpeli smo od začetka do konca, toda tako je v ligi prvakov,« je bil umirjen Zidane, potem ko je njegova zasedba dobila še tretjo gostujočo tekmo v izločilnih bojih lige prvakov v tej sezoni. Real je namreč s 2:1 slavil v Parizu pri PSG, nato s 3:0 v Torinu pri Juventusu in tokrat še z 2:1 v Münchnu proti Bayernu.Ker je bilpovsem neprepoznaven, sta zablestelain. »Ne samo v napadu, odlična sta bila tudi v obrambi in se podredila ekipi,« je povedal Zidane, spregovoril pa je tudi mladi Asensio: »Še zdaleč nismo v finalu. V Madridu nas čaka še težje delo.«