Borbeni Romi velika zmaga za tolažbo, v finale potuje Liverpool

PRVI POLČAS

Riccardo De Luca/Ap Nogometaši Rome in Liverpoola so bili hud boj na zelenici.

DRUGI POLČAS

Roma : Liverpool 4:2 (1:2)

- Roma je na svojem Olimpicu pričakala Liverpool bojevito nastrojena, a so Angleži zdržali pritisk. Romi je ostala tolažilna nagrada v obliki zmage s 4:2, v finale pa pričakovano potuje Liverpool, ki se bo 26. maja v Kijevu pomeril z madridskim Realom.Liverpool je preko Sadia Maneja povedel in zdelo se je, da bo Roma tudi na drugi tekmi na kolenih. Rimljani se vendarle niso predali, Edin Džeko, avtogol Jamesa Milnerja in Radja Nainggolan pa so prinesli preobrat za prestižno zmago nad Liverpoolom, prvo na domačih tleh.Romini nogometaši so si kljub izpadu prislužili glasen aplavz s tribun za še eno dobro in borbeno predstavo, tekma v Rimu je bila tako kot prva v Liverpoolu zelo odprta, priložnosti pa so se vrstile tako na eni kot na drugi strani. Liverpool ne more biti zadovoljen predvsem s prikazanim v drugem polčasu, saj so preveč popustili in dovolili Romi, da se je še enkrat vrnila v igro.Če bi Rimljani izkoristili še katero od kopice res lepih priložnosti, ali pa če bi Damir Skomina po roki Wijnalduma dosodil enajstmetrovko za Romo, bi bila končnica tekme mnogo bolj napeta. Skomina je v 93. minuti sicer dosodil enajstmetrovko, za 4:2 je zadel Nainggolan, a je bilo časa za popoln preobrat premalo. V finale kljub porazu potuje Liverpool.V prvih minutah je Roma pričakovanu pritisnila in si takoj priigrala nekaj polpriložnosti. Dvakrat je bil v kazenskem prostoru Edin Džeko, a se je vsakič končalo brez zaključnega strela, najbližje golu pa so bili domačini v 5. minuti, ko je za las mimo gola meril Antonio Florenzi.Po začetnem pritisku Rome je Liverpool uporabil svoje najmočnejše orožje - protinapad. Po napaki Radje Nainggolana je po levi strani prodrl Sadio Mane in tudi lepo premagal Alissona Beckerja za vodstvo Liverpoola z 1:0. Roma zdaj potrebuje kar štiri zadetke, če želijo napredovati v finale. Roma je v šoku, Liverpool je vzpostavil ravnotežje na sredini igrišča, napadalci Liverpoola pa imajo v napadalnih akcijah ogromno prostora.Roma je do izenačenja prišla na nenavaden način, po zmedi v kazenskem prostoru Liverpoola se je žoga od Jamesa Milnerja odbila proti golu Kariusa in končala za hrbtom Nemca. Žogo je v Milnerja z neposredne bližine brcnil Dejan Lovren, ki je bil tako vnovič posredno kriv za gol nasprotnikov. Italijani še vedno potrebujejo tri zadetke za finale.Golijada na Olimpicu se nadaljuje, za novo vodstvo Liverpoola je poskrbel Georgino Wijnaldum, Roma pa zdaj potrebuje štiri zadetke, da bi sploh izsilila podaljšek. Skupno je v manj kot tekmi in pol med Romo in Liverpoolom padlo že deset zadetkov. Po drugem zadetku Liverpoola je tudi nogometašem Rome postalo jasno, da je pred njimi misija nemogoče. Navijači so utihnili, zbudil jih je šele strel El Sharaawyja, ki je končal v vratnici Liverpoola. Ostaja 1:2.V 44. minuti je El Sharaawy prešprintal Dejana Lovrena na robu kazenskega prostora, Hrvat ga je z roko porinil k tlom in Skomina mu je pokazal rumeni karton. Pellegrini je iz ugodnega položaja streljal zelo slabo in ostalo je pri vodstvu Liverpoola.V tretji minuti nadaljevanja je Edin Džeko odlično stekel v protinapad, Loris Karius ga je podrl v kazenskem prostoru, Skomina pa je dosodil, da je bil bosanski napadalec že pred tem v prepovedanem položaju in zato ni dosodil enajstmetrovke, priložnost Rome je splavala po vodi.Roma je drugič na tekmi do izenačenja prišla v sedmi minuti nadaljevanja. El Sharaawy je po odlični akciji dobro streljal, Karius je njegov poizkus odbil, v kazenskem prostoru pa je do žoge prišel Džeko, ki takšen priložnosti ni zapravil in Rimljane pripeljal do izida 2:2.V 60. minuti je po odlični podaji Danieleja de Rossija do priložnosti prišel Cengiz Under, a iz težkega položaja ni uspel streljati dovolj močno, da bi premagal Kariusa z neposredne bližine. Roma je imela še eno priložnost v 63. minuti, ko je Wijnaldum v kazenskem prostoru po strelu Schicka igral z roko, a Skomina ni dosodil enajstmetrovke, Rimljani so bili nedvomno oškodovani.Priložnosti Rome se v zadnjih minutah kar vrstijo, dve veliki sta zapravila El Sharaawy in Džeko, Roma pa bi zdaj prav lahko že vodila. Rimljani so se v zadnjih minutah sprijaznili, da se njihova sezona v ligi prvakov končuje, zdaj pa lovijo le še tretji zadetek za prestižno domačo zmago nad Liverpoolom.Roma je v drugem polčasu zapravila ogromno priložnosti, napredovanje Liverpoola sicer ni bilo ogroženo, a bi vsaj še kakšen zadetek Rimljani skorajda morali doseči, saj je bila Liverpoolova obramba večji del drugega polčasa na hudi preizkušnji.Vodstvo je Romi vendarle prinesel Radja Nainggolan v 86. minuti, ko je zadel z lepim diagonalnim strelom z 20 metrov, ki se je od desne vratnice gola Liverpoola odbil v mrežo Kariusa. Roma je povedla s 3:2, potrebuje pa še dva zadetka. Enega so še dosegli po enajstmerovki v 93. minuti, a je zmanjkalo časa za popoln preobrat.Milner 15 (AG), Džeko 52, Nainggolan 86, 94; Mane 9, Wijnaldum 26.Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini, Nainggolan; Schick, Džeko, El Sharaawy.Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.